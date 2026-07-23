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Fabrique de Styles, concept-store de décoration, s’installe près de Mâcon à Crêches-sur-Saône (Crédit : DR)

Fabrique de Styles ouvre une boutique à Crêches-sur-Saône

  • par Meline Vert

    • L’enseigne girondine de décoration Fabrique de Styles a inauguré vendredi 3 juillet, une nouvelle boutique à Crêches-sur-Saône.

    La zone commerciale des Bouchardes, au cœur de la Saône-et-Loire, a accueilli un nouvel arrivant en ce début de mois de juillet 2026. Fabrique de Styles attend d'hors-et-déjà les amateurs de décoration et tous ceux qui veulent pimper leur maison avec un large choix de produits : mobilier, décoration, linge de lit, arts de la table, jardin et plantes, luminaires, épicerie, bien-être, chambre d’enfants. Sans oublier des idées cadeaux pour faire plaisir à ses proches. 

    En plus de la variété d’objets proposés à la vente, une attention certaine a été portée quant à leur provenance. L’enseigne assure que la boutique contient un tiers de made in France couplé à 15% de marchandises made in Europe, “ainsi qu’une belle collection de canapés 100% personnalisables et fabriqués près de Bourges”, à La Chapelle-Saint-Ursin dans le Cher.

    Une trentaine de magasins en France

    Fondée en 2018 à Bègles, près de Bordeaux, Fabrique de Styles possède huit ans plus tard une trentaine de boutiques en France. En 2024, selon Société.com, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaire de 18,9 millions d'euros. Aujourd’hui, cette ouverture à Crêches-sur-Saône signe sa seconde implantation sur le territoire bourguignon, après une ouverture à Dijon en août 2025. 

    Plus globalement, les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes pourront découvrir l’enseigne à Villefranche-sur-Saône (Rhône), Ville-la-Grand (Haute-Savoie), Saint-Egrève (Isère) et à Charmeil (Allier). 

    Avec cette nouvelle boutique s’étendant sur 2 200 m2 dont l'inauguration officielle est prévue pour fin août, Fabrique de Styles prend ses quartiers dans les anciens locaux d’Alinéa, avec un magasin porté par la même équipe et le même franchisé. De quoi rassurer la future clientèle et les partenaires locaux.

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