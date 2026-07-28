Actualité
La limitation de vitesse passera à 90 km/h sur les routes départementales en Isère à partir de 2027. ©Département de l'Isère
La limitation de vitesse passera à 90 km/h sur les routes départementales en Isère à partir de 2027. ©Département de l’Isère

Le Département de l'Isère rétablit la limitation à 90 km/h sur ses routes départementales

  • par Laura Pierrez

    • Le Département de l’Isère à décider de repasser ses routes départementales à 90 km/h au lieu de 80 km/h. Une décision qui sera effective à partir de janvier 2027. 

    La Commission Départementale de Sécurité Routière a rendu sa décision auprès du Département de l’Isère, se montrant favorable au retour à la limitation à 90 km/h sur les routes départementales. Initialement, celle-ci était limitée à 80 km/h, comme dans une quarantaine d’autres départements en France. L’autorisation de cette vitesse sera autorisée à compter du mois de janvier 2027 et concerne 3 076 km de routes dans le département. 

    Afin de préparer ce changement de vitesse, de nombreuses études d’accidentologie ont été menées sur les routes d’Isère pour déterminer si ce choix ne représentait pas un risque pour les usagers de la route. C’est pourquoi cette nouvelle limitation de vitesse concerne des zones adaptées, où la vitesse maximale à 90 km/h est "cohérente avec l’environnement traversé et les conditions de circulation", indique le Département dans un communiqué de presse.

    En revanche, 50 hameaux et 79 zones en approche d’agglomération seront limités à une vitesse maximale de 70 km/h, ou 50 km/h "sur des sections où les usagers doivent impérativement réduire leur vitesse", précise le Département. Les analyses poussées sur les risques d’accidentalité ont révélé que sur l’ensemble du réseau routier isérois, "les accidents sont majoritairement liés au comportement des usagers et rarement à l’infrastructure elle-même". 

    "Chose promise, chose due ! Nous nous étions engagés en 2021 à revenir au 90 km/h en Isère, ce sera une réalité sur l’ensemble du département dès janvier 2027"
    Jean-Pierre Barbier, président du Département

    Le Département de l’Isère indique également que la limitation de vitesse à 90 km/h permet "de davantage différencier les zones, grâce à des paliers tous les 20 km/h des vitesses maximales autorisées, comme le Code de la Route l’avait prévu historiquement : 

    • 30 km/h dans les « zones 30 » ;
    • 50 km/h en agglomération ;
    • 70 km/h sur les points singuliers : traversées de hameau, approches d’agglomération avec accès ou sur secteurs accidentogènes ;
    • 90 km/h sur le reste du réseau routier bidirectionnel départemental ;
    • 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central."

    Ce choix a aussi pour but de sécuriser les dépassements et de favoriser une meilleure acceptabilité de la part des usagers sur les tronçons limités à 70 km/h ou 50 km/h dans certaines zones et donc un meilleur respect de la vitesse imposée. 

    Attention, jusqu’au mois de janvier 2027, les routes départementales de l’Isère resteront limitées à 80 km/h. 

    "Chose promise, chose due ! Nous nous étions engagés en 2021 à revenir au 90 km/h en Isère, ce sera une réalité sur l’ensemble du département dès janvier 2027. Nous nous félicitons de l’avis favorable de la CDSR. C’est une reconnaissance du sérieux et de la qualité du travail réalisé en matière de sécurité routière par nos services, que je tiens à remercier. Les Isérois pourront très bientôt profiter de cette bonne nouvelle en restant toujours vigilants au volant. La sécurité, c’est l’affaire de tous", explique Jean-Pierre Barbier, président du Département. 

    À lire aussi : Circulation à Lyon : les chauffeurs VTC proposent des mesures "rapides et concrètes" pour désengorger la métropole

    à lire également
    Rhône : le nombre de feux de végétation a augmenté de 43 % en 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : le nombre de feux de végétation a augmenté de 43 % en 2026 17:45
    La limitation de vitesse passera à 90 km/h sur les routes départementales en Isère à partir de 2027. ©Département de l'Isère
    Le Département de l'Isère rétablit la limitation à 90 km/h sur ses routes départementales 17:22
    French Tech Alpes lance son mentorat pour les entrepreneurs des publics prioritaires 17:15
    Canicule : la vigilance orange activée dans le Rhône et neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes dès demain 16:47
    Isère : bioMérieux parie 250 millions d'euros sur la souveraineté sanitaire en plein creux épidémique 16:31
    d'heure en heure
    Rhône : un homme découvert nu et blessé par balle dans le Beaujolais 15:55
    easy jet aéroport de lyon
    Selon EasyJet, les Lyonnais plébiscitent Palma de Majorque pour le week-end de l'Assomption 15:21
    17 000 m² supplémentaires : le plus grand data-center de la Métropole de Lyon veut doubler sa superficie 14:44
    À la gare de Lyon-Part-Dieu, la rénovation du parking Villette P2 lancée le 17 août 14:00
    Yvan Attal recherche des figurants à Lyon pour son dernier film 13:22
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    Coupe d'Europe, Ligue 1 : Quel calendrier pour l'Olympique lyonnais en 2026-2027 ? 12:45
    Vigilance canicule : la préfecture du Rhône ouvre deux gymnases pour les personnes vulnérables 12:12
    Feux de forêt : 171 pompiers du Rhône engagés dans dix départements depuis le 22 juin 11:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut