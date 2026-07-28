Le Département de l'Isère rétablit la limitation à 90 km/h sur ses routes départementales

La limitation de vitesse passera à 90 km/h sur les routes départementales en Isère à partir de 2027. ©Département de l’Isère

Le Département de l’Isère à décider de repasser ses routes départementales à 90 km/h au lieu de 80 km/h. Une décision qui sera effective à partir de janvier 2027.

La Commission Départementale de Sécurité Routière a rendu sa décision auprès du Département de l’Isère, se montrant favorable au retour à la limitation à 90 km/h sur les routes départementales. Initialement, celle-ci était limitée à 80 km/h, comme dans une quarantaine d’autres départements en France. L’autorisation de cette vitesse sera autorisée à compter du mois de janvier 2027 et concerne 3 076 km de routes dans le département.

Afin de préparer ce changement de vitesse, de nombreuses études d’accidentologie ont été menées sur les routes d’Isère pour déterminer si ce choix ne représentait pas un risque pour les usagers de la route. C’est pourquoi cette nouvelle limitation de vitesse concerne des zones adaptées, où la vitesse maximale à 90 km/h est "cohérente avec l’environnement traversé et les conditions de circulation", indique le Département dans un communiqué de presse.

En revanche, 50 hameaux et 79 zones en approche d’agglomération seront limités à une vitesse maximale de 70 km/h, ou 50 km/h "sur des sections où les usagers doivent impérativement réduire leur vitesse", précise le Département. Les analyses poussées sur les risques d’accidentalité ont révélé que sur l’ensemble du réseau routier isérois, "les accidents sont majoritairement liés au comportement des usagers et rarement à l’infrastructure elle-même".

"Chose promise, chose due ! Nous nous étions engagés en 2021 à revenir au 90 km/h en Isère, ce sera une réalité sur l’ensemble du département dès janvier 2027"

Jean-Pierre Barbier, président du Département



Le Département de l’Isère indique également que la limitation de vitesse à 90 km/h permet "de davantage différencier les zones, grâce à des paliers tous les 20 km/h des vitesses maximales autorisées, comme le Code de la Route l’avait prévu historiquement :

30 km/h dans les « zones 30 » ;

50 km/h en agglomération ;

70 km/h sur les points singuliers : traversées de hameau, approches d’agglomération avec accès ou sur secteurs accidentogènes ;

90 km/h sur le reste du réseau routier bidirectionnel départemental ;

110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central."

Ce choix a aussi pour but de sécuriser les dépassements et de favoriser une meilleure acceptabilité de la part des usagers sur les tronçons limités à 70 km/h ou 50 km/h dans certaines zones et donc un meilleur respect de la vitesse imposée.

Attention, jusqu’au mois de janvier 2027, les routes départementales de l’Isère resteront limitées à 80 km/h.

"Chose promise, chose due ! Nous nous étions engagés en 2021 à revenir au 90 km/h en Isère, ce sera une réalité sur l’ensemble du département dès janvier 2027. Nous nous félicitons de l’avis favorable de la CDSR. C’est une reconnaissance du sérieux et de la qualité du travail réalisé en matière de sécurité routière par nos services, que je tiens à remercier. Les Isérois pourront très bientôt profiter de cette bonne nouvelle en restant toujours vigilants au volant. La sécurité, c’est l’affaire de tous", explique Jean-Pierre Barbier, président du Département.

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