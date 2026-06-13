Volcans mythiques, lacs de cratères mystérieux, cascades rafraîchissantes, escapades aventureuses en famille et petits plats gourmands. Lyon Capitale a sélectionné pour vous le cocktail parfait pour des vacances réussies au cœur des plus beaux paysages du massif du Sancy, joyau naturel de l’Auvergne.

1. Des panoramas à couper le souffle

Il y a un million d’années, des volcans crachaient des coulées de lave incandescentes. Aujourd’hui, ils offrent des panoramas impressionnants à 360°, à découvrir à pied ! Depuis le Mont-Dore, comptez 3 heures 30 de marche pour accéder au Puy de Sancy (1 885 mètres d’altitude), plus haut volcan de France métropolitaine.

Astuce : le téléphérique du Sancy au Mont-Dore vous dépose à 1 790 mètres, l’ascension se prolonge à pied par un escalier (20 minutes).

Et pourquoi ne pas découvrir les joies de l’itinérance ? La boucle du Sancy est idéale avec un beau parcours adaptable de deux à six jours de marche : des lacs de cratère, des cascades, des villages de caractère et, cerise sur le gâteau, l’ascension du Puy du Sancy !

Randonnée au sommet du Puy de Sancy © OT Sancy

Pour aller plus loin, le GR30® fait le tour des lacs d’Auvergne tandis que le GR4® rejoint l’Atlantique à la Méditerranée par le Sancy. Le soir, plantez la tente dans une des quatre aires de bivouac gratuites du massif.

En cas de météo capricieuse, deux cabanes ont été installées à Chastreix et Chambon-sur-Lac. Le spot parfait pour siroter sa tisane au sec sous les étoiles auvergnates !

Itinéraires sur sancy.com

2. Des spots fraîcheur volcaniques

La rondeur parfaite du lac Pavin, à 20 kilomètres du Puy de Sancy, est typique de l’héritage volcanique du massif.

Attention : si la surface turquoise de ce fascinant lac de cratère fait très envie, il est interdit de s’y baigner. Pour faire trempette, optez pour le lac Chambon, à 20 minutes de route.

Ce vaste plan d’eau peu profond et parsemé d’îlots, situé au cœur d’un cirque de montagne, fera le bonheur des petits et des grands ! Au détour d’une balade, vous croiserez sûrement l’une des nombreuses cascades du coin.

À une petite heure de marche du centre du Mont-Dore, la plus haute de l’Auvergne, la “Grande Cascade”, se jette à 32 mètres de hauteur par-dessus une imposante falaise de lave !

Aux portes du Mont-Dore, le joli circuit des cascades (1 heure 30) vous emmènera découvrir celles du Rossignolet, du Saut-du-Loup et du Queureuilh. N’oubliez pas celle de la Barthe, à Picherande, facilement accessible en 45 minutes de marche aller-retour.

Tous les spots fraîcheur sont sur sancy.com

La tyrolienne Fantasticable à Super-Besse © OT Sancy

3. Une destination 100 % famille

Faites un petit voyage dans le temps au XVe siècle au château de Murol, un joyau de l’architecture militaire médiévale qui ravira les chevaliers en culottes courtes (et leurs parents) ! Puis dévalez les pentes du Mont-Dore en famille avec un mountain cart, ce nouveau petit bolide à trois roues accessible à tous.

Frissons garantis aussi à Super-Besse avec la luge sur rails Super Coaster, la tyrolienne Fantasticable qui déboule à plus de 100 km/h ou encore le parcours Xtrem Aventure de la Biche (tyroliennes, ponts suspendus, via ferrata…). Découvrez les plaisirs de l’attelage canin avec le cani-kart, la cani-trottinette ou la cani-rando pour randonner différemment.

Vous voulez tester une expérience inédite ? Montez à bord du téléphérique de la Perdrix à Super-Besse pour découvrir un escape game insolite et éviter à la station d’être détruite par une coulée de lave. Organisation, sang-froid et rapidité seront les maîtres de la partie.

Plus d’informations sur sancy.com

Le Saint-Nectaire © Vincent Tiphine

4. Le Saint-Nectaire

Le Saint-Nectaire est LE fromage emblématique du Sancy. Louis XIV lui-même est tombé sous le charme de sa pâte onctueuse au léger goût de noisette enrobée d’une délicate croûte grise, promesse de caractère. Découvrez sa fabrication dans une des fermes du massif du Sancy, au cœur de la zone AOP du Saint-Nectaire.

Le GAEC of Thrones, à Saint-Diéry, vous propose même de le fabriquer vous-même lors d’un atelier “fromager en herbe” pour petits et grands – suivi d’une dégustation ! L’occasion de goûter aussi un bout de Cantal, de Salers, de fourme d’Ambert et de Bleu d’Auvergne.

La truffade et ses ingrédients © Pierre Soissons

Autre star auvergnate, la truffade, un généreux plat de pomme de terre et de tome fraîche de Cantal qui se déguste en toute saison. Ou encore la brioche de tome fraîche, déclinée en version sucrée pour le goûter. Miam !

Plus d’informations sur sancy.com. Réservations pour l’atelier “fromager en herbe” sur gaec-of-thrones.fr

Horizons Listeners, une œuvre de Gleb Dusavitskiy, Horizons, Arts-Nature en Sancy, 2025 © Dimitri Lionel

5. Se cultiver en pleine nature

Cet été, le Sancy accueille la 20e édition de son événement d’art contemporain à ciel ouvert : Horizons “Arts-Nature”.

Du 20 juin au 27 septembre, venez admirer les dix œuvres monumentales créées par dix artistes talentueux et installées en pleine nature, dans les plus beaux sites du massif. Pour les découvrir, une carte des randonnées est éditée chaque année et disponible dans les bureaux de tourisme du Sancy et et circuits sont disponibles dans l’application mobile Mhikes.

Petite surprise pour les 20 ans de l’événement : une 11e œuvre participative sera réalisée par des centaines de participants le temps d’un week-end.

Plus d’infos sur horizons-sancy.com

Infos pratiques

Où loger ?

- Le Parador vert (éco-gîtes en pleine nature) à Besse-et-Saint-Anastaise – leparadorvert.fr

- La Bergerie du Sancy (ancienne ferme auvergnate en pleine nature avec jardin clos) à Picherande volcans4pattes.fr

- Black Lodge Altus 1124 (chalet en pleine nature avec vue panoramique) à Murat-le-Quaire – altus1124.fr

Où se restaurer ?

- Les Fées Mères (cuisine gastronomique) à La Bourboule – restaurantlesfeesmeres.fr

- Auberge La Golmotte (cuisine traditionnelle dans un cadre montagnard) au Mont-Dore - aubergelagolmotte.com

- Hôtel-restaurant de la Providence et de la Poste (produits frais et locaux) à Besse-et-Saint-Anastaise – hotel-providence-besse.com

- La Bergerie (cuisine auvergnate) à Super-Besse - labergerie-superbesse.com

À ne pas manquer

- Du 19 au 21 juin : Bike Festival à Super-Besse

Du 3 au 5 juillet : 20 ans du Trail de la Perdrix à Super-Besse

- Les 18 et 19 juillet : Foire nationale aux vins et aux fromages à Besse-et-Saint-Anastaise

- Le 26 juillet : Pertuyzat Bike N Run à Super-Besse

- Du 30 juillet au 2 août : Retro Rockin’ Festival (festival de musique américaine des années 50-60) au Mont-Dore

- Du 12 au 13 septembre : La Sancy Arc en Ciel by Laurent Brochard (courses cyclistes) au Chambon-sur-Lac

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 2 heures 30 de route depuis Lyon par l’A89

- En train : TER Lyon-Clermont (2 heures 30) puis bus P46