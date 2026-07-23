Kiprun Kipsummit Max : une Formule 1 sans plaque carbone ?

Kiprun promet du lourd avec sa Kipsummit Max : mousse Fastech+, semelle Vibram, amorti XXL. Après plusieurs sorties sur des terrains majoritairement roulants, avec des relances et quelques passages caillouteux, voici ce qu'on en a pensé.

La Kipsummit Max n'est pas un modèle comme un autre pour la marque. Elle représente le nouveau fer de lance de Kiprun, la branche running performance de Decathlon.

Une montée en gamme qui s'inscrit dans une stratégie assumée du groupe : Kiprun revendique l'objectif de se placer parmi le top 5 des meilleures marques running au monde, un pari qui peut surprendre venant d'une enseigne longtemps cantonnée à une image grand public.

Kiprun pèse déjà 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (trail et running), et selon son directeur marketing running, un tiers du marché du running en France est aujourd'hui acheté chez Decathlon. Le montant précis investi dans Kiprun est confidentiel.

Cette ambition se lit surtout dans le recrutement, face aux "gros acteurs" du trail que sont Hoka ou Salomon. Mathieu Blanchard (vainqueur de la Yukon Actic Ultra 2025 et la Diagonale des Fous 2024, 2e de l'UMTB 2022), aujourd'hui porte-drapeau de la marque, a rejoint Kiprun après neuf ans chez Salomon, pour un contrat de trois ans dont le montant reste, lui aussi, confidentiel. Thomas Cardin, lui, venait de la Team Hoka avant de devenir tête d'affiche de la Kiprun Team Trail. Désormais engagé à plein temps dans l'ultra-endurance, il a décroché, cette année, une 4e place à la Western States 100. À leurs côtés, Kiprun s'est bâti un vrai panel : Blandine L'Hirondel (victorieuse de la Diagonale des Fous 2025), Clémentine Geoffray (championne du monde de trail court 2023) ou encore Loic Rolland (8e à la CCC 2025). De quoi montrer que l'investissement de la marque sur l'ultra ne se limite pas à un seul visage.

"Nous avons renforcé nos investissements en R&D, avec une refonte complète de notre gamme trail cette année et le lancement de cinq nouveaux produits : KIPSUMMIT, KIPSUMMIT Max, KIPSUMMIT Race, KIPCLIMB et KIPCLIMB Max, explique Kiprun à Lyon Capitale. Cette nouvelle architecture de gamme vise à répondre aux différents besoins des traileurs, qu’ils évoluent sur des terrains techniques (gamme KIPCLIMB) ou sur des parcours plus roulants (gamme KipSummit), et ce pour différents niveaux de pratique, du débutant (KIPSUMMIT / KIPCLIMB) au coureur expérimenté recherchant davantage de performance (KIPSUMMIT Race)."

La KIPSUMMIT Max : un amorti dynamique et une accroche irréprochable @RL



Kiprun. "Kip" signifierait "fils de" ou "fille de" en kényan, faisant ainsi de Kiprun le "fils ou la fille du running". Mais le nom serait aussi une contraction de "Keep on running" ("continue de courir"), l'expression que les spectateurs du marathon de New York scandent traditionnellement pour encourager les coureurs, une phrase que l'on retrouve d'ailleurs gravée à l'intérieur des chaussures de la marque.

Précision : cette paire m'a été envoyée par Decathlon.

Le chaussant : une entrée en matière déroutante

Dès l'enfilage, la sensation est particulière : le pied se sent comprimé, un peu à l'étroit au niveau du cou-de-pied. La tige n'est pas très haute sur les côtés, ce qui donne cette impression de serrage inhabituelle. Sur le moment, ça surprend et ça peut inquiéter.

Bonne nouvelle : au bout de quelques kilomètres, la sensation s'estompe. Le pied semble se faire à la chaussure, ou la mousse se tasse légèrement, et le confort de course prend le dessus sur cette gêne initiale.

Accroche : sans reproche

Rien à redire de ce côté-là. La semelle Vibram et ses crampons font parfaitement le travail : ça mord bien, que ce soit sur terrain sec ou plus meuble.

Dynamisme : une vraie surprise

C'est probablement le point le plus marquant de ce test. Le retour d'énergie est étonnant pour une chaussure de ce gabarit et ce, sans plaque carbone, contrairement à sa grande sœur la KIPSUMMIT Race (non testée). On a vraiment l'impression de rouler sur une Formule 1 de l'ultra-trail : les relances sont franches, la propulsion est là, et on sent que la mousse Fastech+ travaille efficacement à chaque appui. De quoi laisser imaginer ce que peut donner la Race, elle, équipée de sa plaque carbone brevetée et positionnée par Kiprun comme une arme de compétition capable de remporter l'UTMB.

Le bémol : les terrains caillouteux et le dévers

C'est là que le bât blesse. Dès que le sentier devient plus rocailleux, ou qu'il y a du dévers, des hésitations apparaissent. On sent moins de précision et de confiance dans le placement du pied, probablement à cause du stack élevé combiné à un maintien latéral perfectible.

Kiprun l'explique à Lyon Capitale : la gamme KIPSUMMIT est destiné aux terrains roulants quand la gamme KIPCLIMB a été pensée pour les trailers qui évoluent sur des terrains plus techniques.

Conclusion

La KIPSUMMIT Max est une chaussure qui confirme globalement ce que la presse spécialisée en dit : un amorti dynamique et une accroche irréprochable, mais un chaussant à apprivoiser. Pour un ultra assez roulant et peu technique, la KIPSUMMIT semble parfaitement adaptée.