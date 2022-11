3 idées de cadeaux made in Lyon pour noël

Faire des cadeaux c’est bien mais faire des cadeaux tout en encourageant le local et les commerces de proximité c’est mieux.

Vous souhaitez offrir des cadeaux fabriqués à Lyon voire même dans votre quartier le label fabriqué à Lyon initié par la municipalité est un allié de taille. Grâce à ce dernier repérez les fabrications locales que ce soit dans le domaine de la mode, la décoration, le design ou encore l’artisanat alimentaire ou d’art. Il y en a pour tous les goût. En voici une petite sélection.

Les créations en soie de Bahor

Implanté au coeur du quartier populaire Etats-Unis dans le 8ème l’atelier de couture propose des pièces uniques en soie, disponibles en pré commande afin d’éviter le gaspillage. La marque Bahor vise le zéro déchet en réutilisant les chutes textiles des fabricants du bassin lyonnais.

Le miel d’API environnement

Offrez un miel lyonnais issu de ruches urbaines aux fleurs de la ville. Un calendrier de l’avent aux différents miels est déjà disponible.

Cosmos bijouterie éthique

La collection de bijoux en or et argent recyclé fait renaître d’anciens prénom féminin. Vous pourrez offrir des boucles d’oreille Denise ou encore un bague Danièle. La créatrice recycle l’or et l’argent mais assure aussi utiliser des pierres tracées provenant de mines responsables, garanties sans conflit.