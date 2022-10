L'école Marcelin Berthelot à Villeurbanne, sensible aux questions écologiques, présente son évolution de démarche du développement durable, dans le cadre du label E3B (École/Établissement en Démarche de Développement Durable).

Labellisée Établissement en Démarche Développement Durable (E3B) depuis 2021, l'école élémentaire Marcelin Berthelot, à Villeurbanne, a présenté le vendredi 7 octobre 2022, les résultats des projets conduits sur l'année scolaire 2021-2022.

Développé par le ministre chargé de l'éducation national, le label E3B, vise à encourager les écoles et établissements scolaires à s'engager dans une démarche globale de développement durable.« Le projet de demande de labellisation E3D a été décidé à l'unanimité en septembre 2020. Plusieurs projets en lien avec le développement durable existaient déjà et le principe de label permettrait une reconnaissance du travail accompli et des objectifs de pérennisation des actions et d’évolution dans notre démarche » explique la directrice de l’école.

Lors de cette journée, en présence de l'inspectrice de l'Education nationale de circonscription et des parents d'élèves, les enfants ont fait connaître leur travail, au travers de différentes expositions sur des thèmes variés tels que le jardinage, le tri des déchets ou encore des circuits alimentaires locaux. La sensibilisation des enfants est aussi un des enjeux du label comme le souligne l'inspectrice de la circonscription, « Cette démarche permet d’éclairer les élèves sur les enjeux de . Elle amène également les membres de la communauté éducative à réfléchir à des solutions concrètes, à la fois à l’échelle de l’école, mais aussi au quotidien, pour intégrer les enjeux de sobriété que nous devons activer ».

À voir aussi : 8 enfants sans toit à l’école Renan de Villeurbanne