Les nouveaux labellisés "équitables et durables" lyonnais

Le label "Lyon, ville équitable & durable" a été décerné cette année à 43 entreprises et commerces lyonnais.

Le label "Lyon, Ville équitable et durable" a été créé en 2010. Avec cette signature, la Ville manifeste la confiance qu'elle place dans les entreprises et les commerces "qui répondent de manière pragmatique aux enjeux de la transition écologique et sociale, à travers une offre de consommation responsable".

Décerné aux professionnels qui répondent à ces enjeux, ce label unique se veut aussi être un véritable repère pour les consommateurs qui souhaitent agir au quotidien pour le développement durable.

Pour obtenir ce label, les structures doivent déposer un dossier de candidature auprès de la ville, en montrant leur engagement en matière de développement durable, et répondre aux critères suivants:

Capture d'écran des critères du label Lyon, Ville équitable et durable. Source: Ville de Lyon.

La liste des 43 nouveaux labellisés "Lyon, ville équitable et durable"

Alimentation

A deux prés de chez vous

Alter Conso

Bières des régions aura

Biocoop Vendome

Boulangerie Mado

Cafés Gonéo

Ecocotte

La Chénou

Laiterie de Lyon

TWYD

Yousta

Café restaurant traiteur

Fenotte Traiteur Militant

Le Comptoir Phénix

L'équilibriste

Menthe Poivrée

OKARA CAFE

Repère(s)

Architecture/Maison et travaux

Enjoué

Le Grenier de TREMPLIN

Les Empotés

Menuiserie FIXART

SAS Obier

T'air-eau

Le Beau Monde du jouet

Poisson d'Avril

Communication, services aux entreprises et salariés

CAP Services

Coam

KERAMI

Locaux Motiv'

Opopop

Déchets énergie

Comptoir Lyonnais des Métaux

La Ressourcerie Créative de Lyon

Mobilité

Les Ateliers de l'Audace

Suzon & suzette

Toutenvélo Lyon

Mode et accessoires

Le bonnet de douche

Maison Ma Bille

Monsieur Basil

Santé, cosmétique, bien être

KLS LUNETTES

Plume Cosmétiques

VIE.GNE

Tourisme et Hôtellerie

Le Phénix Hôtel

LYONEST Chambre d'hôtes