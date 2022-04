L'université Lumière Lyon 2 obtient le label "science avec et pour la société", accompagné d'une dotation de 304 000 euros pour financer ses projets universitaires associés de 2022.

L'université Lumière Lyon 2 vient d'être labellisée site "science avec et pour la société" par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Accordé pour trois ans, ce label doit permettre à l'université de faciliter le déploiement des politiques publiques en faveur du dialogue entre sciences, recherche et société.

L'objectif pour les universitaires: développer des partenariats avec les médias, les acteurs associatifs et les professionnels de la médiation et de la communication scientifiques. Le dialogue entre ces différents acteurs "relève d'un impératif majeur pour l'avenir de notre démocratie", indique le Ministère de l'Enseignement supérieur.

304 000 euros de dotation

Sélectionnée pour son projet LYSiERES² (Lyon Saint-Étienne Recherche et Expérimentation sur les Sciences avec et pour la Société), l'Université Lumière Lyon 2 a obtenu une dotation de 304 000 euros pour sa première année de labellisation. Elle est en partenariat avec d'autres sites universitaires de la région pour ce projet, dont l’Université Claude-Bernard Lyon 1, le CCSTI Pop’Sciences de la ComUE Université de Lyon et le CCSTI La Rotonde-Mines Saint-Étienne.

Avec ce budget, les universitaires entendent développer le dialogue entre sciences et société. Au programme: la création d'une École des Sciences dite "avec et pour la société" pour allier recherche et pratique et la coordination d'un pôle de référence sur la recherche participative.

"La qualité du dialogue entre sciences, recherche et société relève d’un impératif majeur pour l’avenir de notre démocratie"

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

18 sites labellisés en France

À terme, l'université Lumière Lyon 2 espère devenir un pôle d'incubation "interaction jeunesse et recherche" et participer à la lutte contre la désinformation via des rencontres avec les médias et le monde scientifique.

Délivré à 12 nouveaux sites en avril 2022, le label "science avec et pour la société" représente un budget alloué de trois millions d'euros. Au total, 18 sites universitaires sont labélisés en France.