Actualité
Photo d’illustration de la zone à trafic limité à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

ZTL modifiée et rue Grenette rouverte aux voitures : à Lyon, deux associations s’inquiètent des choix de Véronique Sarselli

  • par Clémence Margall

    • Les associations La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton estiment que rouvrir la rue Grenette aux voitures et modifier les horaires de la ZTL vont nuire à l’attractivité de la Presqu’île et dégrader les déplacements des modes doux.

    La gauche n’est pas la seule à s’inquiéter après l’annonce de Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, de rouvrir la rue Grenette "vraisemblablement en septembre" et de modifier les horaires de la zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île.

    Dans un communiqué diffusé jeudi 2 juillet, les associations la Ville à Vélo et Les Droits du Piéton estiment en effet qu’il s’agit d’un projet "à contre-courant des choix des autres grandes métropoles européennes" et regrettent "l’augmentation du bruit et de la pollution de l’air qui vont découler de cette décision, annoncée lors d’un été caniculaire rarement vu à Lyon."

    Lire aussi : Rue Grenette, ZTL : 100 jours après l’arrivée de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon, un premier bilan et des annonces

    Les automobilistes, "seuls gagnants immédiats"

    Elles assurent que les "seuls gagnants immédiats" sont les automobilistes. Et d’ajouter : "Mais le gain ne sera, malheureusement, que de court terme, puisqu’ils vont rapidement retrouver les bouchons, et devront faire face au coût volatile des carburants." Cette mesure, "qui nuit à l’attractivité" de la Presqu’île, provoquerait également une "dégradation" des déplacements piétons, vélos et en transports en commun. "La disparition de la ZTL sur une majeure partie de la journée va renvoyer les piétons sur les trottoirs trop étroits de la Presqu’île, les cyclistes seront de nouveau mélangés sans aucune sécurité sur la majeure partie des itinéraires. Et que dire des usagers des lignes fortes des bus, pour qui les temps de trajet vont augmenter et perdre en fiabilité ?", demandent ainsi les associations.

    "Seul un plan de développement structuré des alternatives à la voiture individuelle" serait donc en mesure de "répondre aux enjeux des déplacements métropolitains", concluent enfin les associations.

    Lire aussi : Réouverture de la rue Grenette à Lyon : "rien ne va", tacle Grégory Doucet qui demande un référendum sur l’aménagement de la Presqu’île 

    à lire également
    L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’allient pour renforcer leur lien avec l’armée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    ZTL modifiée et rue Grenette rouverte aux voitures : à Lyon, deux associations s’inquiètent des choix de Véronique Sarselli 07:55
    L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’allient pour renforcer leur lien avec l’armée 07:33
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : une journée globalement ensoleillée et 30 degrés attendus ce vendredi 07:15
    "Le modèle est viable si le PIPA s'adapte", assure sa directrice générale Émilie Brot 07:00
    Les douanes ont intercepté un camion transportant 75 millions d'euros de cocaïne.. @Cour des comptes
    180 kg de cocaïne interceptés sur l’A7 au sud de Lyon : un Villeurbannais en détention 02/07/26
    d'heure en heure
    Mélanges des Alpes : des kits de génépi aux bières primées 02/07/26
    Lyon-Turin : les écologistes réclament la suspension du chantier après de nouvelles alertes sur le tunnel 02/07/26
    Loire : Verney-Carron remporte un marché de 15 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur 02/07/26
    Maison Pupier
    La Maison Pupier aux Halles de Lyon placée sous procédure de sauvegarde 02/07/26
    Classement des collèges : 21 établissements lyonnais décrochent la meilleure note 02/07/26
    Interview Jean-Michel Aulas
    "La sincérité n’immunise pas contre les faux pas" : Jean-Michel Aulas règle ses comptes avec les partis 02/07/26
    Un habitant sur six est allergique à l’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes alerte l’Agence régionale de santé 02/07/26
    Canicule : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 10 millions d’euros pour climatiser les hôpitaux et les lycées 02/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut