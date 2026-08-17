Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en danger élevé

Alors que le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes est peu à risque, la Drôme et l’Ardèche sont en vigilance orange pour feux de forêts ce lundi 17 août.

Le pic de la cinquième canicule de l’été 2026 semble désormais être derrière nous. Pour autant, la région Auvergne-Rhône-Alpes souffre toujours d’une importante sécheresse et les fortes chaleurs ne sont pas encore complètement retombées. De ce fait, certains secteurs sont en proie à des risques de feux de forêts.

Dans la Drôme et en Ardèche, le danger de feux est considéré comme élevé par Météo France. Les habitants sont donc priés de faire le plus attention possible pour éviter une nouvelle catastrophe.

Pour le reste des départements, les risques sont modérés dans le Rhône, l'Ain, l'Isère et la Loire.