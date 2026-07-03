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L’État et la Région renforcent leur lien avec l’armée. Crédit : Auvergne-Rhône-Alpes

L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’allient pour renforcer leur lien avec l’armée

  • par LR

    • La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État ont signé, jeudi 2 juillet, une convention de partenariat destinée à renforcer la place de la défense dans l'économie régionale et à consolider le lien entre le territoire et les armées.

    Dans le cadre des premières Assises régionales des correspondants défense, ce jeudi 2 juillet, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, ont signé une convention de partenariat destinée à renforcer la place de la défense dans l'économie régionale et à consolider le lien entre le territoire et les armées.

    Cette dernière vient ainsi renforcer la stratégie régionale de soutien à la défense engagée en 2016. Depuis sa prise de fonction, Fabrice Pannekoucke et la Région ont accompagné près de 60 entreprises du secteur de la défense pour un montant total supérieur à 10 millions d'euros.

    Ainsi, cette nouvelle alliance permettra d’apporter un soutien "fort" à la Base Industrielle Technologique de Défense (BITD) régionale ou la mise en place d’un système d’alerte avec la Direction générale de l'armement (DGA) lorsqu'une entreprise sous-traitante "connaît des difficultés ou si elle est ciblée par des intérêts étrangers." Pour rappel, la Région accueille près de 800 entreprises travaillant directement avec les secteurs de la défense et de l'armement et plus de 21 000 emplois militaires et civils répartis sur environ 200 sites.

    La convention a également pour objectif de permettre "un meilleur accompagnement des familles de militaires, un soutien aux blessés et à la reconversion, la promotion de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne, ainsi qu’un soutien renouvelé au Service militaire volontaire d'Ambérieu-en- Bugey", détaille la Région dans un communiqué diffusé hier.

    Lire aussi : Canicule : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 10 millions d’euros pour climatiser les hôpitaux et les lycée

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