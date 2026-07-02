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Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont inauguré ce mercredi 20 mai une partie du parc du Château des Mères dans le quartier de Gerland (Clemence Margall)
Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, et Grégory Doucet, maire de Lyon. (Clemence Margall)

"Cette décision est consternante" : les Écologistes s’indignent de la réouverture de la rue Grenette annoncée par Véronique Sarselli

  • par Corentin Lucas

    • La riposte n’a pas tardé du côté des groupes écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon, quelques heures après l'annonce de Véronique Sarselli concernant une réouverture imminente de la rue Grenette.

    Quelques heures après le bilan des 100 premiers jours de mandat de Véronique Sarselli à la tête de la Métropole de Lyon, les groupes écologistes de la Ville et de la Métropole ont vivement critiqué les annonces de la présidente LR concernant la circulation en Presqu’île.

    Cette dernière souhaite rouvrir la rue Grenette aux voitures, avec une mise en œuvre envisagée dès la rentrée de septembre. Le fonctionnement de la ZTL en Presqu’île devrait également être modifié, en ne l’activant uniquement les soirs, les week-ends et les jours fériés.

    Dans un communiqué publié ce jeudi matin, les élus Fanny Dubot et Renaud Payre, co-présidents du groupe à la Métropole, ainsi que Sophia Popoff et Yasmine Bouagga, co-présidentes au conseil municipal, jugent "incompréhensibles et irresponsables" les ambitions de Véronique Sarselli. "Alors que nous suffoquons avec les canicules et que la qualité de l’air est critique, cette décision est consternante et va à rebours de toute logique", lâchent-ils.

    Lire aussi : Pour Fanny Dubot, Véronique Sarselli a"une volonté de retour en arrière"

    "Sacrifier les voies de bus"

    Selon eux, la réouverture de la rue Grenette reviendrait à "sacrifier les voies de bus réservées à leurs 90 000 usagers quotidiens" et à remettre en cause plusieurs années de concertation ainsi que les investissements réalisés pour transformer le centre-ville. Les élus rappellent également que plus de 17 000 personnes avaient participé à la consultation organisée par la Ville de Lyon. Selon les résultats communiqués, 72 % des participants s’étaient prononcés en faveur du maintien de la rue Grenette sans circulation automobile.

    Les groupes écologistes estiment que ces décisions entraîneraient davantage de conflits d’usages entre automobilistes, cyclistes, piétons et usagers des transports en commun. "La décision de la Métropole est un choix assumé de créer plus d’accidents de circulation, plus de nuisances sonores, plus de pollution", écrivent-ils dans leur communiqué. 

    "Pendant que toutes les grandes métropoles européennes avancent vers des centres-villes apaisés, Lyon reculerait. L’exécutif métropolitain et sa présidente doivent revenir à la raison", continuent-ils, en prenant comme comparaison les ZTL des grandes villes européennes comme Milan et Londres, qui, selon eux, favoriseraient leur économie.

    Nul doute que les décisions de la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon vont continuer de faire du bruit dans les prochaines semaines.

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