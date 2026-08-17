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Image d’illustration. © Gao Vang-Pixabay

Un escroc italien aurait soutiré plus de 100 000 euros à des bijoutiers lyonnais

  • par Corentin Lucas

    • Un Italien de 57 ans est soupçonné d’avoir escroqué plusieurs revendeurs d’or et de bijoux de la Presqu’île de Lyon en se faisant passer pour un ambassadeur du Vatican.

    Au début de l’été 2025, un Italien, âgé de 57 ans, se présente chez plusieurs revendeurs de métaux précieux du 2e arrondissement de Lyon. Costume, montres de luxe et surtout une fausse carte du Vatican. L’homme affirme être un diplomate chargé d’effectuer des achats pour cet État et affirme connaître le pape grâce à un oncle cardinal.

    Un premier commerçant lui remet une bague et un bracelet en or pour près de 15 000 euros, en échange d’un chèque finalement rejeté par la banque. Un autre vendeur aurait été convaincu de lui confier pour plus de 76 000 euros de bijoux et de pièces d’or, dont une montre Cartier, contre la promesse d’un virement qui ne sera jamais effectué. Au total, une dizaine de victimes pourraient avoir été identifiées, pour un préjudice dépassant les 100 000 euros selon Le Progrès.

    90 000 euros en liquide retrouvés lors de la perquisition

    L’homme a finalement été interpellé le 6 août 2025 près de Roanne. Plus de 90 000 euros en espèces, près de 77 000 euros de montres ainsi que de nombreux bijoux de luxe, objets de maroquinerie et tableaux ont été retrouvés lors de la perquisition de son domicile.

    Le suspect a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment, puis placé en détention provisoire. Il a toutefois été libéré quelques mois plus tard sous contrôle judiciaire. Depuis, plusieurs victimes affirment qu’il aurait pris la fuite. L’instruction est toujours en cours.

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