Près de Lyon : un homme interpellé à la piscine après une suspicion de tentative d’agression sexuelle

Un homme d’une vingtaine d’années a été interpellé samedi 15 août à la piscine de Bron, où il est soupçonné d’avoir tenté d’agresser sexuellement une personne.

Une intervention de la police municipale a conduit à l’interpellation d’un homme samedi 15 août à la piscine de Bron. Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, est soupçonné d’avoir tenté d’agresser sexuellement une personne présente dans l’établissement. Les policiers municipaux, qui patrouillaient dans le complexe sportif, sont intervenus rapidement après avoir été alertés. Le suspect a été remis aux services de la police nationale et placé en garde à vue.

Deux plaintes déposées

La personne qui aurait été victime des faits a été rapidement prise en charge. Deux plaintes ont depuis été déposées.

Le maire de Bron, Jérémie Bréaud, a réagi sur les réseaux sociaux. "Je condamne fermement ces faits qui pourraient être requalifiés et adresse tout mon soutien à la victime. Bravo à notre Police municipale pour son efficacité et son engagement quotidien ainsi qu'au personnel municipal présent sur place", a déclaré l’édile.

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