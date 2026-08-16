Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Éclipse solaire, série de noyades, fusillade à Villeurbanne, fête de l'Assomption et qualification de l’OL pour les barrages de Ligue des champions… Retour sur les faits marquants de la semaine du 10 au 16 août à Lyon.

Des milliers de Lyonnais réunis pour l’éclipse solaire

Le ciel lyonnais a offert un spectacle rare mercredi soir. Des milliers de personnes se sont réunies dans l’agglomération pour observer l’éclipse solaire. Au maximum du phénomène, à 20h21, 93,8 % du Soleil était masqué par la Lune. Du fort de Côte-Lorette à Saint-Genis-Laval au Mont Thou, en passant par le Mont Cindre, Fourvière et les quais de Saône, les points d’observation ont été pris d’assaut, provoquant même des bouchons inhabituels.

Applaudissements, cris et parfois même larmes ont accompagné le passage de l’astre devant le Soleil. Une partie des spectateurs a ensuite prolongé la soirée pour observer les étoiles filantes. Pour revoir une éclipse solaire totale visible depuis Lyon, il faudra patienter jusqu’en 2081.

Cinq noyades en une semaine dans le Rhône et la Saône

La semaine a également été marquée par une série de noyades dans les cours d’eau de l’agglomération lyonnaise. Dans la nuit du 13 au 14 août, un homme de 23 ans est mort après s’être baigné dans la Saône, quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement.

Il s’agit du quatrième décès par noyade enregistré à Lyon en quelques jours. Trois autres hommes avaient déjà perdu la vie en début de semaine après des chutes dans le Rhône ou la Saône, notamment au niveau des ponts Gallieni, Raymond-Barre et du quai Claude-Bernard. Une autre noyade mortelle a également été signalée à Anse, dans le Beaujolais. La préfecture du Rhône rappelle que la baignade reste interdite dans le Rhône et la Saône.

Villeurbanne ciblé par des fusillades

Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août, vers 1h du matin, un adolescent de 17 ans a été touché par balle rue du Progrès, dans le secteur de Grandclément à Villeurbanne. Le jeune homme a été atteint à l’abdomen et au mollet avant d’être transporté à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était engagé. Cinq jours plus tôt, une autre fusillade s’est produite dans le même secteur, alors que des renforts policiers avaient été déployés à Villeurbanne.

Plusieurs centaines de fidèles réunis pour la procession de l’Assomption

La colline de Fourvière s’est illuminée vendredi soir à l’occasion de la traditionnelle procession aux flambeaux de l’Assomption. Plusieurs centaines de fidèles se sont retrouvés dans le parc de la Visitation, derrière l’Hôtel Fourvière, avant de rejoindre la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Présidée par le père Yves Guerpillon, recteur de la basilique, la procession a emprunté pour la première fois la rue Pauline-Jaricot. Pendant une trentaine de minutes, les pèlerins ont avancé derrière la statue de la Vierge Marie, entre chants et prières. Une veillée de prière a ensuite été proposée à l’intérieur de l’édifice.

L’OL renverse le Sparta Prague et se rapproche de la Ligue des champions

L’OL a réussi son pari. Battus 2-1 à l’aller par le Sparta Prague, les Lyonnais se sont largement imposés 3-0 mardi soir au Groupama Stadium, lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions.

Avec ce succès, l’OL s’est imposé 4-2 sur l’ensemble des deux rencontres et accède au dernier tour de qualification. Les hommes de Paulo Fonseca doivent désormais franchir l’obstacle Fenerbahçe pour atteindre la phase régulière de la Ligue des champions. Le match aller est prévu le 18 août, avant un retour au Groupama Stadium le 26 août, classé à haut risque par les autorités.