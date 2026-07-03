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Lyon : le métro B interrompu en soirée la semaine prochaine

  • par LR

    • La ligne de métro B ne circulera pas en soirée les 6 et 7 juillet en raison "d'essais d'augmentation de la capacité et du confort." Des bus relais seront déployés dès 21 h 15.

    Les usagers devront être prudents. La semaine prochaine, le lundi 6 et mardi 7 juillet, la ligne de métro B ne circulera pas en soirée, dès 21 h 15, en raison "d’essais d'augmentation de la capacité et du confort", indique TCL.

    Des bus relais seront déployés pour palier ce désagrément entre Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Hôpital Lyon Sud avec une fréquence de 15 minutes. Depuis la Part-Dieu, ils circuleront de 21 h 48 à 0 h 04 et de 21 h 20 à 0 h 23 depuis Hôpital Lyon Sud. Attention toutefois, les stations Place Guichard Bourse du Travail, Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins ne seront pas desservies.

    Plus d’informations sur le site de TCL.

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