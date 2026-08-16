Près de Lyon : deux femmes condamnées après des vols à l’étalage dans le centre-ville

Deux femmes d’une trentaine d’années ont été condamnées lundi 3 août par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après plusieurs vols commis dans des commerces du centre-ville.

Les faits remontent au 31 juillet dernier. Vers 14h30, les policiers interviennent dans deux enseignes situées rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône, après des vols à l’étalage. Les deux femmes, amies, sont interpellées alors qu’elles viennent de quitter les commerces.

L’une d’elles avait dissimulé plusieurs vêtements sous ses propres habits. La fouille de leur véhicule permet également aux policiers de retrouver différents articles encore munis de leurs étiquettes, provenant d’un commerce de la rue Nationale. Le préjudice est estimé à environ 450 euros.

Devant le tribunal correctionnel caladois, les deux prévenues ont reconnu les faits. Elles ont toutefois soutenu avoir agi séparément, affirmant ne pas avoir eu connaissance des agissements de l’autre. Une version mise en doute par le parquet, notamment au regard des images de vidéosurveillance.

Déjà condamnées pour des faits similaires

Le dossier a également attiré l’attention du tribunal en raison des antécédents des deux femmes. Elles avaient déjà comparu ensemble devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le 31 décembre dernier, pour des faits de vols à l'étalage.

Le tribunal a reconnu les deux femmes coupables. La première a été condamnée à 70 heures de travail d’intérêt général. La seconde écope de six mois d’emprisonnement, une peine qui pourra être aménagée.

Lire aussi : Un cadavre dénudé découvert dans un logement près de Lyon