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La canicule perdure à Lyon. @GL

Canicule : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

  • par Corentin Lucas

    • Avec sept départements en vigilance orange, la canicule se maintient sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 17 août.

    Les fortes chaleurs continuent d’impacter sérieusement Lyon et ses environs. Ce lundi 17 août, Météo France maintient les douze départements qui composent la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule. Parmi les douze, sept d’entre eux sont placés en vigilance orange.

    Il s’agit de la Drôme, l’Ardèche, le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les départements de la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l’Allier restent ainsi placés en vigilance jaune.

    À noter que l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes n’est plus sous la menace d’orages pour cette première journée de la semaine.

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