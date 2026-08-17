Canicule : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

Avec sept départements en vigilance orange, la canicule se maintient sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 17 août.

Les fortes chaleurs continuent d’impacter sérieusement Lyon et ses environs. Ce lundi 17 août, Météo France maintient les douze départements qui composent la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule. Parmi les douze, sept d’entre eux sont placés en vigilance orange.

Il s’agit de la Drôme, l’Ardèche, le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les départements de la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l’Allier restent ainsi placés en vigilance jaune.

À noter que l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes n’est plus sous la menace d’orages pour cette première journée de la semaine.