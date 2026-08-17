Le soleil au rendez-vous pour ce lundi à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus

C'est une journée plus "normale" qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 17 août, avec des températures qui atteindront les 31 degrés.

Pour débuter cette avant-dernière semaine d’août, le temps sera plutôt ensoleillé durant une grande partie de la journée. En effet, un léger voile nuageux cachera le soleil.

En ce lundi 17 août 2026, il fait 22 degrés ce matin. Des températures encore élevées pour une matinée aoûtienne. Mais l’impact des instabilités de la veille vont se ressentir dans l’après-midi, puisque le mercure atteindra les 31 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au-dessus des normales de saison (+2 degrés), loin des 40 degrés frôlés à plusieurs reprises la semaine dernière.

La canicule va s’atténuer petit à petit à Lyon, malgré un dernier pic attendu ce mercredi.