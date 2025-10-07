Woodstower : deux repreneurs sur les rangs pour sauver le festival lyonnais

Placé en redressement judiciaire après une nouvelle édition déficitaire, le festival Woodstower cherche un repreneur pour poursuivre l’aventure. Deux candidats se seraient manifestés.

L’avenir du festival Woodstower va certainement se jouer d'ici la fin d'année devant le tribunal de commerce de Lyon. Début septembre, le festival avait lancé un appel à repreneurs. Ces derniers avaient jusqu'au 3 octobre pour déposer leur dossier auprès du tribunal. Et selon nos confrères du Progrès, deux dossiers ont été déposés et vont désormais être examinés.

Avec une dette cumulée de 800 000 euros, Woodstower avait été placé à la rentrée en redressement judiciaire, après une édition 2025 une nouvelle fois déficitaire. Né il y a 27 ans, Woodstower avait tenté de se relancer cet été en changeant de lieu et de date, passant du parc de Miribel-Jonage au parc de Gerland. L’édition 2025 a rassemblé 23 500 festivaliers, un bon score, mais insuffisant pour combler les pertes.

Et malgré le soutien ponctuel des collectivités (Ville et Métropole de Lyon), notamment sur l'année 2024, la situation financière du festival reste préoccupante. "La solution qu'on aimerait faire émerger c'est de mettre en place quelque chose de collectif à l'échelle locale, avec des acteurs politiques, des médias, du milieu de la culture, qui seraient intéressés pour s'associer autour de ce beau projet" détaillait le 12 septembre Maxime Noly, directeur de Woodstower. Le nom de Matthieu Pigasse, déjà présent dans ce milieu culturel après avoir racheté le festival We Love Green à Paris, avait notamment été évoqué comme potentiel investisseur.

Si les organisateurs avaient voulu se montrer rassurant lors de l'annonce du placement de l'association en redressement judiciaire, estimant que "tout n'est pas perdu", la prochaine audience du tribunal, fixée au 9 décembre, sera décisive. Reste à savoir si parmi les deux dossiers déposés ces derniers jours, l'un pourrait permettre de sauver le rendez-vous musical lyonnais.