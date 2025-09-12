Actualité
Woodstower a été placée en redressement judiciaire.

À Lyon, Woodstower est placé en redressement judiciaire

  • par NC avec VG

    • L'association Woodstower a été placée en redressement judiciaire.

    Après une procédure de sauvegarde non concluante, l'association Woodstower, organisatrice du festival éponyme, a été placée en redressement judiciaire a annoncé ce vendredi Maxime Noly devant la presse.

    Les mauvais chiffres de fréquentation de l'édition 2025 pourtant organisée au parc de Gerland, ont plombé encore davantage les comptes de l'association, malgré une aide exceptionnelle reçue cette année de la Métropole de Lyon. La seule édition 2025 à creusé de 200 000 € le déficit de l'association.

    Pour éviter la liquidation judiciaire, un repreneur doit ainsi se manifester auprès du tribunal de commerce d'ici au 3 octobre, avant une audience le 9 décembre.

    Plus d'informations à suivre

