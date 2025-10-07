Mardi 7 octobre, le groupe Arkema a annoncé la fermeture de deux lignes historiques de production de gaz fluoré sur son site de Pierre-Bénite.

Mardi 7 octobre, le groupe Arkema a présenté un projet d’évolution des activités industrielles de son site de Pierre-Bénite en Comité Social et Économique (CSE). Le plan prévoit la fermeture de deux lignes historiques et controversées, de production de gaz fluorés.

Cette déclaration intervient alors que les uniques clients des gaz fluorés Forane 22 et BTFM, deux productions à fort impact environnemental et classés parmi les PFAS, ont mis un terme à leur approvisionnement.

Faute de nouveaux débouchés à l'horizon, la direction d'Arkema a décidé de mettre un terme à ces deux lignes de production.

Une activité recentré sur les polymères fluorés

Pour remplacer ces productions, Arkema a annoncé recentrer les activités du site de Pierre-Bénite autour d'une activité "plus durable" : la production de polymères fluorés. Il s'agit d'un thermoplastique robuste, facile à mettre en œuvre, d'une grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques, servant notamment aux batteries ou aux semi-conducteurs.

Côté emploi, une cinquantaine de salariés pourraient être impactés par cette fermeture. Arkema a néanmoins partagé avoir pour objectif de "privilégier la mobilité interne afin de permettre le repositionnement des 50 salariés." L’objectif étant de clôturer le processus de négociation et d’information consultation du CSE pour la fin de l’année 2025.

