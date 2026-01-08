Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain

L'ancien maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, condamné à quatre ans de prison ferme pour chantage à la sextape, a été incarcéré mercredi au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, a-t-on appris de sources concordantes.

Maire de Saint-Etienne et président de sa métropole de 2014 à 2025, Gaël Perdriau (ex-LR) a annoncé mercredi matin sur son compte Facebook qu'il allait "entrer en prison, conformément à la décision de justice qui a été rendue, dans le respect des institutions".

Il "a été pris en charge à 10h30" au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et a "été placé directement à l'isolement, à la demande de la justice qui souhaite que tous les mouvements soient bloqués chaque fois qu'il effectuera un déplacement à l’intérieur de l’établissement, notamment lors des parloirs", a précisé à l'AFP une source syndicale au sein de l'administration pénitentiaire. Son avocat, Me Jean-Félix Luciani, a indiqué vouloir demander "dès aujourd’hui" sa remise en liberté. Gaël Perdriau "remplit tous les critères" permettant de l’obtenir, a-t-il assuré.

Condamné à 5 ans de prison

Malgré ses protestations d'innocence, l'élu de 53 ans a été condamné le 1er décembre par le tribunal correctionnel de Lyon à cinq ans de prison, dont un an avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

Gaël Perdriau et trois anciens membres de son entourage ont été reconnus coupables d'avoir comploté pour filmer le Premier adjoint Gilles Artigues à son insu dans une chambre d’hôtel en compagnie d'un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour museler ce rival du maire, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

"Cette décision, je la vis comme une terrible injustice. C’est ainsi qu'elle résonne douloureusement dans mon esprit et dans mon cœur. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait appel, avec l'espoir profond que la justice saura entendre ma voix", écrit Gaël Perdriau mercredi sur Facebook.

L'ancien adjoint à l'Éducation Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary Langlet, condamnés à trois ans de prison ferme, ont eux aussi fait appel. Seul l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, qui a reçu une peine de deux ans ferme, n'a pas interjeté appel.