À Lyon, la gauche dénonce les propos "dangereux" d'Aulas sur l'immigration

Suite aux annonces faites par le candidat aux élections municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas concernant la sécurité et l'immigration, l'union de la gauche dénonce un "danger sérieux pour les plus vulnérables".

Sans surprise, les propos du candidat Jean-Michel Aulas sur la sécurité et l'immigration font débat. "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines", a affirmé l'ex-président de l'OL dans un entretien publié par nos confrères de Tribune de Lyon ce mercredi. S'il assure ne faire "absolument" aucun lien entre l'immigration et l'insécurité, le candidat aborde le thème de l'immigration en affirmant vouloir s'attaquer aux causes de l'insécurité.

Par cette phrase, l'ancien président de l'OL, se positionnant comme candidat "sans étiquette", entend proposer une "doctrine", consistant à "protéger les personnes réellement éligibles à l'accueil et mettre fin aux situations d'illégalité durable." Pour cela, JMA promet notamment de mettre fin aux occupations d'écoles et d'églises, ainsi qu'aux "situations d’immigration illégale durablement tolérées" dès le 31 décembre 2026.

"Un danger sérieux pour les plus vulnérables"

Une annonce qui ne passe pas à gauche. Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, l'union de la gauche et des Ecologistes s'insurge, face à une proposition qualifiée d'"absurde et dangereuse" : "Absurde parce que c’est méconnaître à la fois la réalité de la politique migratoire actuelle et les compétences de la Ville de Lyon", soulignent les partis réunis autour de Grégory Doucet, avant d'ajouter :"Dangereuse parce que c’est une politique de fracturation de la société, d’exclusion et de fabrique de la précarité et de la clandestinité, au risque de laisser des centaines de personnes sans droits ni solution."

De son côté, la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin (Les Écologistes), voit dans les paroles du candidat "un danger sérieux pour les plus vulnérables" :"A ce jour, près de 300 enfants vivent à la rue à Lyon, près de 3 000 à l’échelle du pays" rappelle l'écologiste, avant d'alerter : "Au-delà de l’inhumanité de ces propos en pleine vague de froid, ils démontrent la méconnaissance de la réalité sociale et de l'application du droit dans notre pays."

"Le droit à l'hébergement est inconditionnel"

Alors que Jean-Michel Aulas dit vouloir "accueillir dans le cadre de la loi", la députée lui rappelle que "la loi est très claire" : "Le droit à l'hébergement est inconditionnel. Il ne dépend ni de la nationalité ni de la situation administrative."

Quant "au travail en amont", évoqué par le candidat, Marie-Charlotte Garin affirme qu'il existe déjà :"C’est le refus des macronistes et de la droite de mettre les moyens nécessaires qui pousse les citoyens à trouver des solutions temporaires d’hébergement, comme les écoles et les squats", souligne l'écologiste, avant de rappeler que ces solutions d'extrême urgence "n'ont pas vocation à être pérennisées".

