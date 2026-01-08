Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi

La qualité de l'air s'améliore ce jeudi 8 janvier à Lyon et dans toute la métropole grâce notamment à l'arrivée du vent favorable à la dispersion des polluants.

On respire mieux à Lyon ce jeudi. Au lendemain d'une journée où la qualité de l'air était dégradée voir mauvaise à certains endroit de l'agglomération, la situation s'est améliorée. Grâce notamment au vent qui se renforce, favorable à la dispersion des polluants atmosphériques, les niveaux de particules fines devraient baisser ce jeudi.

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole sera ainsi bonne à moyenne sur l'ensemble du territoire, avec des concentrations d'ozone, de dioxyde d'azote et de particules fines en baisse.