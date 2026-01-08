Actualité
train TER
Photo d’illustration. DR

La ligne TER Lyon-Saint-Etienne interrompue après un accident

  • par V.G.

    • La ligne de TER reliant Lyon et Saint-Etienne ne circule plus ce jeudi matin après qu'une voiture a percuté un train près de Givors.

    Grosse galère en perspective pour les nombreux passagers qui empruntent chaque jour la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne. Ce jeudi matin, l'ensemble de la ligne est à l'arrêt après qu'un véhicule a percuté un train près de Givors, à Saint-Romain-en-Gier.

    En plus de cet incident, l'axe Lyon - Bourg-en-Bresse est également perturbé après un dérangement d'aiguillage et les conditions météorologiques perturbe le trafic de manière générale.

    Les TCL perturbés par la neige à Lyon

    A noter également que ce jeudi la circulation est difficile sur le réseau TCL à Lyon. A cause de la neige certains trambus comme le TB11, certaines lignes de bus (16, 17) ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent pas ce matin. Une information confirmée sur ses réseaux sociaux par la préfecture du Rhône alors que le site des TCL est "momentanément indisponible" ce qui devrait compliquer encore un peu plus l'information aux passagers en ce jeudi matin.

    à lire également
    Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    train TER
    La ligne TER Lyon-Saint-Etienne interrompue après un accident 08:24
    Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain 08:08
    À Lyon, la gauche dénonce les propos "dangereux" d'Aulas sur l'immigration 07:45
    Vent, neige et inondation : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:36
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Un jeudi neigeux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 6 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Michel Le Faou
    Tunnel sous Fourvière : "ce n'est pas le même projet que l'anneau des sciences", défend Michel Le Faou 07:00
    Priorité aux feux, couloirs dédiés : la ligne 67 gagne en efficacité à l’est de Lyon 07/01/26
    Homme disparu
    Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un randonneur à Ampuis 07/01/26
    Lyon : "Ségrégation", "rente" pour les concessionnaires... Doucet fustige le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli 07/01/26
    neige à Lyon
    Episode neigeux à Lyon et dans le Rhône : la préfecture prend des mesures préventives 07/01/26
    Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache 07/01/26
    Nicolas Sarkozy
    Dédicace de Sarkozy à Lyon : la CGT dénonce les choix politiques du directeur de la Fnac 07/01/26
    Jean-Luc Mélanchon
    Jean-Luc Mélenchon attendu à Villeurbanne ce vendredi 07/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut