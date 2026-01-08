La ligne de TER reliant Lyon et Saint-Etienne ne circule plus ce jeudi matin après qu'une voiture a percuté un train près de Givors.

Grosse galère en perspective pour les nombreux passagers qui empruntent chaque jour la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne. Ce jeudi matin, l'ensemble de la ligne est à l'arrêt après qu'un véhicule a percuté un train près de Givors, à Saint-Romain-en-Gier.

🔴07h15 : Un véhicule a percuté un train près de Givors sur l'axe Lyon<>Saint-Etienne.



Le trafic est actuellement interrompu. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 8, 2026

En plus de cet incident, l'axe Lyon - Bourg-en-Bresse est également perturbé après un dérangement d'aiguillage et les conditions météorologiques perturbe le trafic de manière générale.

Les TCL perturbés par la neige à Lyon

A noter également que ce jeudi la circulation est difficile sur le réseau TCL à Lyon. A cause de la neige certains trambus comme le TB11, certaines lignes de bus (16, 17) ainsi que les lignes scolaires Junior Direct ne circulent pas ce matin. Une information confirmée sur ses réseaux sociaux par la préfecture du Rhône alors que le site des TCL est "momentanément indisponible" ce qui devrait compliquer encore un peu plus l'information aux passagers en ce jeudi matin.