Un jeudi neigeux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 6 degrés attendus

Ce jeudi 8 janvier 2026 le temps s'annonce neigeux et toujours très froid à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Ce jeudi matin, une partie de l'agglomération lyonnaise va se réveiller sous une fine pellicule de neige. De la neige qui tombera encore un peu ce matin (1 à 2 cm) avant que la pluie prenne le relais au cours de la journée, notamment l'après-midi.

Côté températures, il fait 0 degré ce jeudi matin et le thermomètre atteindra 4 degrés dans l'après-midi et jusqu'à 6 degrés en soirée, avant une nuit prochaine plus douce avec des températures positives. Un léger redoux qui sera encore plus marqué vendredi après un mercure qui atteindra quasiment les 10 degrés à Lyon.