Actualité
capture d’écran d’une manifestation du collectif Nous Toutes

Lyon : une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles à Lyon samedi

  par La rédaction

    • Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles se tiendra samedi 22 novembre place Bellecour à Lyon.

    Le collectif droit des femmes 69 et Nous toutes Rhône organisent une manifestation à Lyon samedi 22 novembre à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre qui elle se tient le 25 novembre.

    La manifestation est prévue à 14 h place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Les associations et syndicats appellent les participants à venir habillés en violet pour se joindre à "la lutte contre les violences sexistes et sexuelle et de genre".

    Selon le collectif Nous toutes, 140 féminicides ont eu lieu depuis le début de l'année 2025. Selon les chiffres officiels qui sous-estiment les faits en raison de l'absence de plainte systématique, le nombre de victimes de violences sexuelles est en hausse de 7 % en 2024 par rapport à 2023.

