Vent, neige et inondation : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance météo ce jeudi 8 janvier 2026 pour vent, neige-verglas ou pluie-inondation.

    Le temps s'annonce particulièrement agité ce jeudi 8 janvier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que le froid est toujours très présent, et que l'ensemble de la région est encore concernée par une vigilance grand froid, une perturbation arrivera par l'ouest au cours de la journée.

    Ainsi, la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal ont été placés en vigilance vent violent. Une vigilance qui sera valable à partir de midi ce jeudi. Le Cantal est également en vigilance pluie-inondation tandis que l'ensemble de la région est en vigilance jaune neige-verglas, à l'exception de la Savoie et de la Haute-Savoie, en vigilance orange.

    A noter enfin que ces deux départements alpins ainsi que l'Isère sont en vigilance avalanches ce jeudi.

