Violences à Rillieux : le député Lahmar fustige les déclarations "diffamatoires" d'Alexandre Vincendet

Après les violences survenues dans le quartier de la Velette à Rillieux-la-Pape, 37 arrêts de bus ne sont plus desservis. Le député LFI Abdelkader Lahmar répond, mardi 5 novembre, au maire de la Ville qui l'accuse de soutenir ce choix.

Depuis les violences commises à Rillieux-la-Pape les nuits du 31 octobre et 1er novembre, pendant lesquelles des bus TCL ont notamment été incendiés, le Sytral a annoncé que ses lignes seraient déviées jusqu'au 11 novembre. Cela représente 37 arrêts non-desservis dans la ville.

Une situation qui handicape forcément les habitants. Sur X, l'édile Alexandre Vincendet (Horizons) n'a pas mâché ses mots, dénonçant une "double-peine" infligée par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Abdelkader Lahmar, député du Rhône. "Ils ne font rien contre la délinquance. Ils vous empêchent de vous déplacer, d'aller au travail. Seuls les délinquants doivent être punis, pas tous les Rilliards", a-t-il écrit.

"Un parlementaire n’a ni l’autorité ni la compétence en la matière

Le député LFI de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar, notamment sur place aux côtés des habitants dimanche 3 novembre, répond ce mardi 5 novembre dans un communiqué à cette accusation du maire Horizons. "Alexandre Vincendet, en tant qu’ancien député, n’ignore pourtant pas qu’un parlementaire n’a ni l’autorité ni la compétence en la matière, rappelle-t-il. Ces allégations sont erronées et diffamatoires (...) Ces échanges m’ont permis de mesurer l’impact direct de l’arrêt des transports publics sur leur quotidien, et j’appelle à une prise en compte sérieuse de leurs besoins".

Dans son communiqué de presse, le parlementaire reprend : "Je m’inquiète également de l’usage des ressources de la municipalité pour diffuser cette fausse information via les canaux officiels de la ville, y compris par des publications en ligne et des affichages aux arrêts de bus. Ces moyens, financés par l’ensemble des contribuables, ne peuvent pas être détournés à des fins de désinformation".

Sur place, le député LFI a par ailleurs dénoncé les sanctions promises par le maire de Rillieux-la-Pape, qui indiquait avoir convoqué les parents des suspects pour les sanctionner. Pour rappel, l'édile assurait vouloir "l’exclusion systématique de toute solidarité nationale y compris du logement social les auteurs de tels types d’agissements". Abdelkader Lahmar confirme, par le biais de son communiqué, son opposition à cette mesure : "Cette approche n’apporte en aucun cas de solution durable. Alexandre Vincendet stigmatise ainsi des familles entières au nom d’une supposée responsabilité collective".

Dans un message posté sur X mardi 5 novembre, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a rappelé que TCL avait été contraint d'effectuer 162 déviations depuis février 2023 pour des faits similaires. "Nous travaillons déjà main dans la main avec l’État, la police nationale et la police municipale de Rillieux", explique-t-il. Et de conclure : "La priorité à court-terme : avoir l'assurance que nos usagers et conducteurs soient en sécurité pour une reprise du service aux arrêts actuellement déportés."

