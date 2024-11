Derby OL-ASSE : la préfecture confirme l'interdiction de déplacement des supporters stéphanois

Les supporters stéphanois sont interdits de déplacement pour le derby OL-ASSE dimanche 10 novembre au Groupama stadium.

C'était attendu, la préfecture du Rhône l'a confirmé mardi 5 novembre dans un communiqué de presse : les supporters stéphanois ne pourront pas se rendre au Groupama stadium dimanche 10 novembre pour le derby opposant l'Olympique lyonnais à l'AS Saint-Etienne.

Les déplacements collectifs, comme individuels sont ainsi interdits "pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE", afin "de prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public", justifient les services de l'Etat.

La possession de boissons alcoolisées sera également interdite à l'intérieur et aux abords du Groupama stadium précise par ailleurs la préfecture du Rhône. "En cas de non-respect de l'arrêté préfectoral, les personnes s'exposent à six mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et un an d'interdiction de stade".