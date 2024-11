Violences à Rillieux : le député Abdelkader Lahmar estime "injuste" de sanctionner les familles

Après les violences survenues dans le quartier, le député LFI Abdelkader Lahmar s'est rendu à la Velette à Rillieux-la-Pape pour échanger avec les habitants.

Alors que le quartier de la Velette à Rillieux-la-Pape a été le théâtre de violences urbaines les 31 octobre et 1er novembre avec notamment des bus TCL incendiés, le député LFI de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar est allé à la rencontre d'habitants du quartier dimanche 3 novembre, "en particulier les jeunes".

"Personne ne devrait être tenu responsable des actes d'un autre"

"Les habitants du quartier, y compris les jeunes, sont les premiers à condamner fermement les actes de violences. Ils en sont aussi les premières victimes", explique le député, dénonçant les actes d'une "infime minorité". Abdelkader Lahmar dénonce par ailleurs les sanctions promises par le maire de Rillieux-la-Pape qui a indiqué avoir convoqué les parents des suspects pour les sanctionner.

Ces sanctions à l'encontre des parents pourraient se faire par "l’exclusion systématique de toute solidarité nationale y compris du logement social les auteurs de tels types d’agissements". Une volonté déjà mise en œuvre après un vote en conseil municipal en mai dernier. Ce samedi, l'ancien maire et premier adjoint Julien Smati a d'ailleurs affirmé sur Facebook que la commune travaille "déjà sur des expulsions de logement suite à des violences urbaines".

"Personne ne devrait être tenu responsable des actes d'un autre, et sanctionner une famille entière pour les agissements d'un seul de ses membres n'est pas seulement injuste, c'est aussi contre-productif", considère-t-il. Et d'ajouter : "Expulser des familles déjà fragilisées revient à aggraver leur précarité, contribuant ainsi à la spirale de l’exclusion et de la pauvreté, souvent à l’origine des difficultés des quartiers populaires."

Le député indique par ailleurs que "de nombreux habitants m’ont d’ailleurs fait part de leur regret de n’avoir jamais vu le maire se déplacer sur place" précisant : "Nous prévoyons prochainement une rencontre avec les habitants du quartier pour recueillir leurs témoignages et définir ensemble les solutions à apporter aux problèmes rencontrés."