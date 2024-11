Le tennisman français Richard Gasquet devrait être présent au nouvel All in Open Auvergne-Rhône-Alpes de Décines, près de Lyon, qui se déroule du 11 au 16 novembre.

Le nouvel All in Open Auvergne-Rhône-Alpes de Décines-Charpieu, classé Challenger 75 et organisé par Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga, tient une nouvelle tête d'affiche bien connue du grand public. Le tennisman français Richard Gasquet (38 ans) devrait en effet être de la partie, selon une information de Tennis Actu.

L'ancien numéro 7 mondial, aujourd'hui 113e au classement ATP, qui prendra sa retraite à l'issue de Roland-Garros l'année prochaine, devrait donc s'offrir un dernier passage à Lyon avant de se retirer des cours. Dans le tableau du tournoi lyonnais figure également en tête d'affiche le Français Lucas Pouille, tête de série n°2 et 96e joueur mondial. Le Croate, Borna Coric, 94e mondial, part en tant que tête de série n°1.

Pour rappel, ce Challenger 75 s'installe dans le calendrier, après la disparition de l'Open 6e Sens de Lyon, classé WTA 250, et de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon, lui aussi classé 250. Le tournoi débute lundi 11 et prendra fin samedi 16 novembre.

