Suite aux incidents survenus dans la nuit du 31 octobre, un individu de 20 ans a été condamné lundi 4 novembre à quatre mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Lyon.

Barbecue géant, bus TCL incendiés et violences à l'égard de policiers, voici les événements ayant rythmé la nuit du 31 octobre, dans plusieurs communes de la métropole, dont celle de Rillieux-la-Pape. Suite à ces incidents, une douzaine d'individus a été interpellée, notamment à Saint-Fons et Grigny et Rillieux-la-Pape, dont trois dans le quartier de la Velette.

Lundi 4 novembre, l'un de ces individus était jugé au tribunal judiciaire de Lyon pour rébellion envers les forces de l'ordre, alors que celles-ci intervenaient pour un stopper un barbecue sauvage. Selon Lyon Mag, les fonctionnaires dénonçaient alors un individu violent et menaçant, tandis que le prévenu, lui, se dit avoir été arrêté arbitrairement.

Un individu déjà connu des services de police

Alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2022, pour violences à l'égard d'un policier municipal, le prévenu à été condamné à quatre mois de prison ferme suite à une comparution immédiate.

A lire aussi :