LDLC Arena : un partenariat annoncé avec la Caisse d'Epargne

La LDLC Arena et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes unissent leurs forces pour soutenir la culture, le sport et l’économie locale, tout en enrichissant l’expérience du public.

"Offrir des expériences uniques à notre public tout en soutenant le dynamisme économique et culturel de notre région." C'est l'ambition affichée par Alexandre Aulas, PDG de Thrillstage, société d’exploitation de la LDLC Arena. Une ambition qui fait référence au partenariat signé entre la salle de spectacle située à Décines et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. Cette collaboration vise à mettre en œuvre 4 objectifs : cibler les jeunes publics, soutenir le tissu économique et culturel de la région, renforcer l’expérience client et sociétaire, et enfin promouvoir l'implication des collaborateurs.

Une alliance dont s'est également félicité François CODET, président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : "Nous sommes heureux de soutenir les initiatives culturelles et sportives qui font vibrer notre région. La musique, la culture et le sport sont des leviers essentiels de lien social et de développement collectif". Grâce à cette collaboration, la LDLC Arena entend bien "renforcer son rôle de plateforme culturelle et sportive de référence en région, tout en offrant à son public des expériences inédites et mémorables", explique le groupe dans un communiqué publié ce vendredi 24 octobre.