Une cérémonie est organisée devant le mémorial de Villeurbanne pour le 107 e anniversaire du génocide arménien.

Une cérémonie en souvenir du génocide des Arméniens – premier génocide du 20e siècle avec environ 1,2 million de morts - est organisée, samedi 23 avril, devant le mémorial de Villeurbanne, place Mendès-France, puis dans les salons de l’Hôtel de Ville, avec la chanteuse Anaïd. B et Nor Achough, ensemble de musiques et chants traditionnels arméniens.

Une cérémonie"pour ne pas les oublier, pour ne pas effacer les souffrances infligées à leurs familles et pour poursuivre le travail de mémoire."

Solidaire des A rméniens

Après un recueillement devant le mémorial place Mendès-France, à 17h30, le public est invité, dès 18h00, dans les salons de la mairie pour "écouter des chants et mélodies populaires de la culture arménienne." Des instruments typiques du pays seront mis en avant pour célébrer cette culture.

Villeurbanne est l'une des villes de la métropole de Lyon où vit une importante diaspora arménienne.