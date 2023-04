Lyon : un long week-end de commémoration du génocide Arménien

Le génocide Arménien

Le génocide arménien a eu lieu entre 1915 et 1923, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman a mis en place une politique d'extermination systématique des Arméniens. Les massacres ont débuté en avril 1915. Des milliers de personnes ont été tuées lors de marches forcées vers des camps de concentration. Des massacres de masse ont également eu lieu. On estime que plus d'un million d'Arméniens ont été tués.

Le génocide arménien a été largement documenté par des témoins oculaires et des journalistes occidentaux de l'époque. Cependant, il n'a pas été reconnu par la Turquie, l'État successeur de l'Empire ottoman, qui considère les événements comme une guerre civile plutôt qu'un génocide. En revanche, de nombreux pays, dont la France, les États-Unis et le Canada, ont reconnu le génocide arménien comme un fait historique.