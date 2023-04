À Villeurbanne et Lyon, des cérémonies de commémoration du génocide arménien

Une cérémonie de souvenir se tiendra demain devant le mémorial de Villeurbanne. Un autre temps de commémoration est prévu à Lyon lundi.

Le 24 avril 1915, près de 600 intellectuels arméniens sont arrêtés par les autorités ottomanes avant d’être déportés ou assassinés. Cette journée marque le début d’un génocide qui a entraîné la mort de plus d’un million de personnes. Pour "poursuivre le travail de mémoire, pour ne pas oublier ce crime contre l’humanité, premier génocide du 20e siècle", indique la Ville de Villeurbanne, une cérémonie d'hommage et de recueillement aura lieu demain, dimanche 23 avril, à 11h30 devant le mémorial du génocide arménien, place Mendès-France, puis à 12h dans les salons de l’hôtel de ville.

Après des allocutions, l’ensemble de danses arméniennes Naïri, dirigé par Félix et Térésa Grigorian, proposera au public un voyage chorégraphié mêlant danse traditionnelle et contemporaine. Les chanteuses et chanteurs de la Chorale de la Maison de la culture arménienne poursuivront avec des chants et mélodies populaires. Frédéric Lamantia, organiste, les accompagnera sur l’orgue de l’hôtel de ville.

Une après-midi de commémoration lundi à Lyon

À Lyon, une après-midi de commémoration est par ailleurs prévue, organisée par le CCAF (Conseil de coordination des organisations arméniennes de France). L'événement débutera à 14h30 avec une célébration œcuménique à l’église apostolique arménienne (Lyon 3e).

S'ensuivra une marche pour la justice en direction du mémorial de la place Antonin Poncet (Lyon 2e). Sur cette même place, à 17h30, se tiendra une cérémonie républicaine de commémoration "en présence de personnalités civiles, militaires et religieuses", précise le CCAF. Dépôt de gerbes, discours sont également prévus, ainsi que le dévoilement de l'exposition de photos d’Antoine Agoudjian « Le cri du silence » sur les grilles de la place Antonin Poncet, par Grégory Doucet, maire de Lyon. À 20h, la commémoration se poursuivra avec un concert baptisé « Ames arméniennes » dans la chapelle de l’Hôtel Dieu, par le chœur de l’Église de la Sainte-Croix d’Erevan.

Grégory Doucet en Arménie récemment

Mi-avril, une délégation de la Ville de Lyon et de la Métropole s'est rendue en Arménie durant une semaine, afin de "renforcer les liens d'amitié franco-arméniens" et de "poursuivre le développement de la coopération de Lyon avec la Ville d'Erevan". Pour rappel, Lyon et Erevan sont jumelées par un protocole d'accord depuis 1992. Le maire de Lyon avait profité de sa visite pour réaffirmer le soutien de Lyon à la ville arménienne à l'occasion d'une rencontre avec son homologue, Levon Hovhannisyan. En 2022, plus de 600 personnes s'étaient réunies à Lyon pour cette commémoration.