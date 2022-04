Lyon : deux films tournés en Auvergne-Rhône-Alpes au festival de Cannes

Deux films tournés en Auvergne-Rhône-Alpes ont été sélectionnés à la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes.

Cette année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes va briller au festival de Cannes. En effet, Deux films tournés dans la région font partie de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes. Cette section parallèle a "pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain."

Deux premiers films ambitieux

Les Cinq Diables est le second long métrage de la réalisatrice Léa Mysius. Ce film raconte l'histoire de l'amour fusionnel entre une petite fille et sa mère. Tourné en partie à Bourg-d'Oisans (38) et au Lac bleu (73), Le long-métrage est porté par Adèle Exarchopoulos.

Le second film, fantastique, La Montagne, réalisé par Thomas Salvador. Le film retrace l'histoire d'un Parisien en déplacement dans la capitale mondiale de l'alpinisme. Mais lorsqu'un partie de la montagne s'effondre, il découvre "d'étranges créatures lumineuses." Tourné à Chamonix (74) la comédienne Louise Bourgoin fait partie du casting du film.