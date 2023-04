À Lyon, un futur jardin en mémoire aux victimes du génocide rwandais ?

Vendredi 7 avril se tenait la cérémonie de commémoration du génocide au Rwanda. Il y a 29 ans, le massacre des Tutsi commençait.

Dans le cadre du 29ème anniversaire du génocide au Rwanda, une cérémonie s'est tenue au mémorial des victimes de tous les génocides et crimes contre l’humanité, place Antonin Poncet (Lyon 2e). Grégory Doucet, maire de Lyon, y était présent ainsi que la préfère de région Fabienne Buccio, et Agnès Gahigi, présidente de l'association Ibuka en Auvergne-Rhône-Alpes, qui œuvre pour la mémoire et le soutien aux rescapés du génocide.

Selon Lyon Mag, l'édile lyonnais a, en plus de rappeler l'horreur des faits de 1994, exprimé son souhait de voir se créer un jardin dédié à la mémoire des victimes du génocide. Dans ce lieu pourrait ainsi se recueillir la communauté Tutsi de Lyon. Grégory Doucet n'aurait pas développé ses propos sur la date de mise en place de ce futur parc, mais aurait indiqué qu'il le verrait plutôt à proximité du centre-ville.