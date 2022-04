Vers une grande alliance à gauche ? Avec près de 22% des voix au 1er tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union Populaire, est passé tout près du 2e tour. Mais il est éliminé. Eliminée au 1er tour, la gauche a déjà les yeux tournés vers les législatives. Mais pour peser, elle devra probablement s'unir avant le 1er tour.

L'Union Populaire propose à une partie de la gauche de former une coalition. Le parti a écrit à EELV, au PCF et au NPA pour travailler à construire "une majorité politique à l'Assemblée nationale" lors des législatives, prévues les 12 et 19 juin prochain. La France Insoumise propose aux écologistes et aux communistes de les rencontrer pour discuter notamment "de la constitution d'un nouveau Parlement, à l'image du Parlement de l'Union populaire" et "de l'attribution du label commun pour des candidatures aux élections législatives".

Ce mardi, le candidat communiste dans la 3e circonscription de Lyon, Boris Miachon Debard, a annoncé suspendre temporairement sa campagne, "le temps de rencontrer les autres candidats de gauche sur la circonscription".

"Les résultats du 1er tour de la présidentielle, combinés à la montée de l'extrême-droite en France, nous obligent. Je propose à Marie-Charlotte Garin (EELV), Anais Belouassa (FI) et Quentin Picard (PS) de nous rencontrer, afin de partager une analyse sur l'offre démocratique à proposer aux législatives sur la 3e circonscription", ajoute le candidat PCF à Lyon. "Si les autres candidats de gauche en acceptent le principe, ces rencontres se tiendront d'ici ce dimanche 24 avril, sur le territoire de la 3e circonscription du Rhône", poursuit Boris Miachon Debard.

Une circonscription où le sortant LREM, le député Jean-Louis Touraine, ne se représente pas et qui est "gagnable" pour la gauche, où Jean-Luc Mélenchon a fait 35,6% au 1er tour de la présidentielle.

Anaïs Belouassa, candidate de l'Union Populaire sur la 3e circonscription du Rhône.

Qu'en pensent les autres candidats de gauche. Lyon Cap' les a interrogés. "Les discussions se font au niveau national. Une proposition a été faite, ouverte au PCF, à EELV, au NPA sur la base de l'avenir en commun. C'est pour construire une majorité dans le but de remporter une majorité et d'aller à Matignon (au poste de Premier Ministre), explique Anaïs Belouassa, candidate de l'Union Populaire sur la 3e circonscription du Rhône.

La candidate de l'Union Populaire ne rencontrera pas le candidat communiste ces prochains jours. "Je ne fais pas de discussion locale. Les consignes ont été claires au niveau de l'Union Populaire. Ce sont les structures qui discutent entre elles au niveau national. Il faut déjà s'accorder sur une base programmatique, sur ce qu'on va défendre au 3e tour de la présidentielle, aux législatives. La priorité n'est pas de discuter sur le coin d'une table entre candidats. Ce sont les discussions nationales qui ont vocation à donner les directives sur ce qui va se passer dans les circonscriptions".

Anaïs Belouassa salue toutefois "le pas effectué par le communiste". Mais les discussions "ce n'est pas à nous de le faire. Ce sont des accords nationaux qui doivent se faire sur de bases programmatiques", insiste-t-elle.

"C'est avec plaisir que je vais rencontrer Boris Miachon Debard. On est au stade de la rencontre et de la discussion, il n’y aura pas de décision au niveau local.

Marie-Charlotte Garin, candidate de EELV sur la 3e circonscription du Rhône.

Candidate EELV sur la circonscription, Marie-Charlotte Garin explique qu'elle est "favorable à une union de gauche, la plus large soit-elle". "La communication a toujours été fluide avec les camarades du parti communiste au niveau local donc c’est avec bienveillance que je vois ces rencontres et avec plaisir que je vais rencontrer Boris Miachon Debard dans les prochains jours", ajoute la candidate écologiste.

"L’évolution des négociations se passe au niveau national […] donc on verra ce qui ressort du national. On n’a pas de pouvoir décisionnaire à ce stade. On est au stade de la rencontre et de la discussion, il n’y aura pas de décision au niveau local. La discussion, c’est important qu’elle existe. On est au stade de la discussion et non pas de la négociation au niveau local", explique Marie-Charlotte Garin.

"L’intérêt du collectif prime sur l’intérêt individuel", assure-Marie Charlotte Garin qui se dit prête à se retirer au profit d’un autre candidat de gauche de la 3e circonscription du Rhône. "En dehors de la 3e circo, il y a des échanges entre les différentes forces politiques et c’est très positif. C’est assez apaisé à Lyon", ajoute la candidate EELV.

Même son de cloche du côté du Parti socialiste. Quentin Picard, délégué socialiste de la circonscription, participera à cette rencontre. "On veut rassembler la gauche [...] On ira à toutes les rencontres possibles pour que, sur le plus de circonscriptions en France, on puisse avoir un candidat de gauche aux législatives", détaille celui qui "veut le plus de candidats de gauche à l'Assemblée nationale". Le Parti socialiste appelle dorénavant à une gauche unie pour les législatives.