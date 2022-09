Après la mort le 22 août de deux adolescents fauchés par une ambulance privée alors qu'ils étaient en trottinette dans le 2e arrondissement de Lyon, leurs proches recherchent des témoignages.

Sur la chaussée, les silhouettes de deux personnes tracées à la peinture blanche : elles symbolisent Iris et Warren, percutés le 22 août dernier vers 18h20 par une ambulance privée. Trois semaines après l'accident, leurs familles ont accroché sur les lieux, quai du Maréchal Joffre, plusieurs pancartes invitant les éventuels témoins à se manifester auprès d'eux. Une photo des deux adolescents, l'heure approximative des faits, et un numéro de téléphone à contacter sont indiqués.

Un ambulancier mis en examen

L'accident a suscité une vive émotion à Lyon et relancé le débat sur la place des trottinettes électriques à Lyon. Les faits s'étaient déroulés alors qu'Iris et Warren, âgés de 15 et 17 ans, circulaient sur une même trottinette électrique, sur une voie conçue pour les deux-roues non immatriculés et les bus. La jeune fille était décédée sur le coup et les secours n'ont pas pu réanimer son ami.

Le chauffeur qui les a percutés, de l'entreprise “Ambulances lyonnaises”, a été mis en examen le 24 août dernier pour homicide involontaire. Il était connu pour plusieurs infractions au code de la route. Une enquête est actuellement menée par le parquet de Lyon pour éclaircir les circonstances de l'accident.