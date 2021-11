(Vidéo) Immobilier, social, gastronomie, politique : les meilleurs moments des 6 minutes chrono de la semaine

--

Twitter

Tous les articles du site Internet de Lyon Capitale www.lyoncapitale.fr et de notre mensuel Lyon Capitale sont relayés sur notre compte Twitter. Où plus de 95 000 personnes sont déjà abonnées. Les meilleurs moments de notre nouvelle émission TV "6 minutes chrono" sont également relayés et partagés tous les jours. Objectif 100 000 ?

Retrouvez-vous sur Twitter ICI

Facebook

Lyon Cap' est évidemment présent aussi sur Facebook. Venez réagir sous nos principaux papiers de décryptages, d'analyses, sous nos interviews, et venez débattre sur Facebook.

Retrouvez-vous sur Facebook ICI

Youtube

Depuis début septembre, Lyon Cap' a lancé une émission TV quotidienne "6 minutes chrono". Chaque jour, un Lyonnais qui fait l'actu vient répondre aux questions de l'un de nos journalistes. Retrouvez toutes les émissions TV sur notre chaîne Youtube.

Retrouvez-nous sur Youtube ICI

Linkedin

Lyon Capitale, le journal des esprits libres, a également plus de 2700 abonnés sur Linkedin où notre actualité est partagée quotidiennement. Analyses, décryptages, interviews, reportages, une sélection d'articles est à retrouver sur Linkedin.

Retrouvez-nous sur Linkedin ICI