En partenariat avec la Métropole Lilloise, la Ville et la Métropole de Saint-Étienne lance une étude sur le design sur son territoire, avec la création d'un observatoire du design.

Saint-Étienne est une ville riche dans le domaine du design et de l'architecture. Avec Lille, elle sont les premières villes de France à se doter d'un observatoire du design. La Ville et la Métropole de Saint-Étienne ont mis au point cet outil pour "mieux connaitre l’évolution du secteur du design sur le territoire français", avec des indicateurs mis au point par l'observatoire. Une construction qui s'est faite en partenariat avec la Ville et la Métropole lilloise, et des agences d'urbanisme.

Dès le 24 novembre 2021, une première phase d'enquête, intitulée "Offre en design" a été lancée. Elle vise les structures, installées à Saint-Étienne, dont le design est le cœur de métier et les interroge sur leur parcours professionnel, leur localisation, leur formation, leur structuration professionnelle et leur secteur d’activité. Elle se clôturera le 3 février 2022, pour un rapport rendu le 1er septembre 2022.