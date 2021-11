Vidéo - "Lyon est une région importante pour Emirates"

Pour sa première télévision, Cédric Renard, le directeur général d'Emirates France a choisi Lyon Capitale et son émission quotidienne "6 minutes chrono".

De passage à Lyon au Groupama Stadium, l'antre de l'Olympique Lyonnais - dont Emirates est le sponsor principal -, Cédric Renard, le directeur général de la branche française de la plus grande compagnie aérienne internationale a fait un détour par les studios d'Urbavista, où l'émission "6 minutes chrono" est tournée.

Présente en France depuis une trentaine d'années, Emirates s'est posée pour la première fois sur le tarmac lyonnais le 5 décembre 2012. La compagnie propose désormais 4 vols hebdomadaires entre Lyon, "deuxième région économique de France, cinquième région économique européenne", et Dubaï, "quatrième ville la plus visité au monde".

"Lyon est une région importante pour Emirates"

Cédric Renard, directeur général d'Emirates France

Un Boeing "triple 7" décolle ainsi les lundi, mercredi, vendredi et dimanche, depuis le 27 septembre dernier (après la reprise de ses vols le 9 juillet dernier, au départ de Saint-Exupéry).

"On joue un rôle de connecteur mondial dans cette crise". En mai 2020, Emirates avait organisé un vol charter spécial Shangaï - Lyon - Dubaï pour acheminer à nécessité du matériel de première nécessité.

"La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 30 % du trafic cargo pour Emirates France."

Cédric Renard, directeur général d'Emirates France



D'où l'intérêt, en parallèle du trafic passager, du commerce cargo pour Emirates à lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Le trafic cargo est essentiel pour nous. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 30 % du trafic cargo pour Emirates France. La région a notamment des particularités par rapport à tout ce qui est produits pharmaceutiques."

Plus globalement, interrogé sur la stratégie d'Emirates, Cédric Renard est clair : "la stratégie à long terme d’Emirates est de connecter le monde à Dubaï et le monde via Dubaï. On observe un trafic de Lyon vers Dubaï et vers le reste du monde et du reste du monde vers Lyon."

D'où l'importance de la visibilité internationale et la connectivité lyonnaise en termes de business.