(Vidéo) Le chef lyonnais Karim Boukhari présente son ouvrage "Cuisine en Ville"

Sur le plateau de "6 Minutes Chrono", le chef cuisinier lyonnais Karim Boukhari a présenté son ouvrage de recettes intitulé « Cuisine en Ville ». L'occasion également de revenir sur le parcours de ce passionné de gastronomie.

Il a débuté à 17 ans comme commis de cuisine chez Guy Savoie et, depuis, celui qui a toujours « rêvé » de devenir chef vole de ses propres ailes. « C'était un rêve d'enfant, lâche Karim Boukhari. Un jour, mon père est venu avec un livre qui s'appelle Gaston Lenôtre, un grand pâtissier, il y avait des photos, on voyait des gâteaux, des pâtisseries françaises, des choux, des Saint-honorés... (il soupire), je suis encore ému d'en parler. J'ai appris au fur et à mesure à faire ces recettes à la maison. Ça m'a ouvert l'esprit »

"La cuisine nous réunit"

Véritable passionné de cuisine Karim Boukhari a été le premier en France à ouvrir un restaurant gastronomique halal, "Cuisine en Ville", implanté à Villeurbanne (Charpennes). Un concept ouvert à tous. « Je fais mon marché tous les matins, je cuisine des produits de qualité mais sans alcool, explique-t-il. Mes clients viennent de différentes communautés, ils se retrouvent là à partager une assiette. Ça c'est touchant. La cuisine nous réunit. »

"Du partage et de la transmission"

Lors du confinement, comme de nombreux chefs, Karim Boukhari a trouvé le temps long. Il a décidé avec l'aide de son épouse de délivrer ses secrets en concoctant un livre de recettes qui porte le nom de son établissement. « J'étais assis sur mon canapé, je ne savais pas quoi faire, indique le chef. C'était difficile de s'arrêter de travailler pour les restaurateurs… J'ai donc demandé à ma femme d'écrire mes recettes et on a crée ce livre. » Et de conclure au sujet de son initiative : « La cuisine, c'est du partage et de la transmission. »