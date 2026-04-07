Actualité
Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

Véronique Sarselli n'est plus maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ce que contient sa lettre d'adieu

  • par Romain Balme

    • Elue présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli ne peut conserver son fauteuil de maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Dans un courrier à destination des habitants, elle évoque le futur de la commune… et le sien.

    Ce n'est qu'un au-revoir. Après son élection à la tête de la Métropole de Lyon le 22 mars dernier, Véronique Sarselli ne pouvait pas rester maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, les deux fonctions n'étant pas cumulables. C'est donc le cœur serré que la cheffe de file de Grand Cœur lyonnais s'est adressé à ses anciens administrés dans une lettre déposée dans leurs boites aux lettres au début du mois d'avril. Selon nos confrères du Progrès, celle qui a dirigé la ville pendant douze ans a quitté son bureau de maire le 29 mars dernier.

    Son successeur, Bruno Jacobin, 66 ans, et ancien adjoint au sport prendra ses fonctions le 9 avril prochain. "Il poursuivra le travail engagé depuis toutes ces années, dans la dynamique et les valeurs qui sont les nôtres", promet la désormais présidente de la Métropole de Lyon qui assure "une vigilance toute particulière quant au devenir de Sainte-Foy-lès-Lyon."

    Lire aussi : Métro E, cohabitation et ZTL : la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon trace sa feuille de route

    Restera-t-elle conseillère municipale ?

    Si la loi sur le non-cumul des mandats empêche Véronique Sarselli de diriger à la fois la Métropole et la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, elle peut, si elle le souhaite, conserver un poste de conseillère municipale. Dans sa lettre, l'élue a tué le suspense : "Je reste une Fidésienne, de cœur sans aucun doute possible et de vie aussi puisque mon quotidien continue de s’inscrire dans notre si belle commune. Vous l’aurez compris, je ne pars pas complètement. Quoi qu’il en soit, tout cela va me manquer. Vous allez me manquer". Une preuve supplémentaire ? Ce message adressé aux habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon, est signé de la main de Véronique Sarselli, "présidente de la Métropole de Lyon et conseillère municipale."

    Lire aussi : Métropole de Lyon : Véronique Sarselli assume la suspension des travaux du projet Rive Droite

    à lire également
    Trois blessés aux Halles Bocuse suite à un freinage d'urgence d'un bus TCL

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trois blessés aux Halles Bocuse suite à un freinage d'urgence d'un bus TCL 11:09
    "Chacun devra prendre ses responsabilités", prévient Doucet après l’arrêt du projet Rive Droite par Sarselli 10:52
    Emmanuel Macron
    Visite de Macron à Lyon : des perturbations à prévoir ce mardi 10:04
    Véronique Sarselli n'est plus maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ce que contient sa lettre d'adieu 09:46
    Centre commercial Part-Dieu
    La Part-Dieu accueille une opération ludique pour recycler les jouets 08:50
    d'heure en heure
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Près de Lyon : alcoolisé, un motard percute deux enfants à Vindry-sur-Turdine 08:26
    L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon 08:11
    Grégory Doucet : "À Lyon, le bien-être est ma seule boussole" 07:53
    Emmanuel Macron attendu à Lyon pour un sommet sur la santé et l'environnement 07:31
    Lyon soleil
    Un mardi estival à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:16
    Crise du logement neuf : "Il y a urgence à délivrer des permis de construire" 07:00
    Rhône : des infractions en série constatées lors d’un contrôle routier en marge du week-end de Pâques 06/04/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un homme forcé à prendre de la drogue, overdose mortelle : cinq individus jugés à Lyon 06/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut