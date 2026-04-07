Elue présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli ne peut conserver son fauteuil de maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Dans un courrier à destination des habitants, elle évoque le futur de la commune… et le sien.

Ce n'est qu'un au-revoir. Après son élection à la tête de la Métropole de Lyon le 22 mars dernier, Véronique Sarselli ne pouvait pas rester maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, les deux fonctions n'étant pas cumulables. C'est donc le cœur serré que la cheffe de file de Grand Cœur lyonnais s'est adressé à ses anciens administrés dans une lettre déposée dans leurs boites aux lettres au début du mois d'avril. Selon nos confrères du Progrès, celle qui a dirigé la ville pendant douze ans a quitté son bureau de maire le 29 mars dernier.

Son successeur, Bruno Jacobin, 66 ans, et ancien adjoint au sport prendra ses fonctions le 9 avril prochain. "Il poursuivra le travail engagé depuis toutes ces années, dans la dynamique et les valeurs qui sont les nôtres", promet la désormais présidente de la Métropole de Lyon qui assure "une vigilance toute particulière quant au devenir de Sainte-Foy-lès-Lyon."

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Restera-t-elle conseillère municipale ?

Si la loi sur le non-cumul des mandats empêche Véronique Sarselli de diriger à la fois la Métropole et la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, elle peut, si elle le souhaite, conserver un poste de conseillère municipale. Dans sa lettre, l'élue a tué le suspense : "Je reste une Fidésienne, de cœur sans aucun doute possible et de vie aussi puisque mon quotidien continue de s’inscrire dans notre si belle commune. Vous l’aurez compris, je ne pars pas complètement. Quoi qu’il en soit, tout cela va me manquer. Vous allez me manquer". Une preuve supplémentaire ? Ce message adressé aux habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon, est signé de la main de Véronique Sarselli, "présidente de la Métropole de Lyon et conseillère municipale."

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