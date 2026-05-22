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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : une adolescente de 13 ans survit d’une défenestration du cinquième étage

  • par LR

    • Une adolescente aurait tenté de mettre fin à ses jours jeudi, rue Léon Blum, à Villeurbanne, en sautant du 5e étage. Malgré de nombreuses fractures, ses jours ne sont pas en danger.

    Les faits se sont déroulés jeudi matin à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, une adolescente de 13 ans s’est défenestrée du cinquième étage d’un immeuble situé rue Léon Blum.

    Prise en charge par les secours, la jeune fille souffrirait de multiples fractures, mais ses jours ne seraient pas en danger. Elle a été transportée à l’hôpital.

    Selon les premiers éléments, la jeune fille aurait tenté de mettre fin à ses jours.

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