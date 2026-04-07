La Part-Dieu accueille une opération ludique pour recycler les jouets

Les 17 et 18 avril, enfants et parents pourront apprendre à réparer, réutiliser et trier leurs jouets lors d’un parcours gratuit imaginé par l’éco-organisme Ecomaison.

Les familles lyonnaises sont invitées à devenir des “sauveurs de jouets” mi-avril au Centre commercial de La Part-Dieu. Les 17 et 18 avril, l’éco-organisme Ecomaison y organise une nouvelle édition de “Mission sauvetage des jouets”, un événement gratuit destiné aux enfants dès 3 ans.

Trois ateliers rythmeront ce parcours pédagogique. Les plus jeunes pourront s’initier à la réparation d’objets grâce à des pièces détachées, découvrir l’upcycling pour offrir une seconde vie aux jouets ou encore participer à un jeu interactif pour apprendre les bons gestes de tri.

Cette initiative s’inscrit dans une tournée nationale engagée pour réduire le gaspillage. L’an dernier, près de 1 000 enfants et 2 000 parents avaient déjà été sensibilisés, dont plusieurs centaines à Lyon. L’objectif reste le même : changer les habitudes alors qu’une part importante des jouets usagés finit encore à la poubelle, malgré leur potentiel de réemploi ou de recyclage.