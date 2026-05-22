Agression de Théo à Lyon : sa mère lance une pétition et alerte sur la "violence grandissante" de la société

Après la violente agression de son fils Théo, le 31 janvier, dans le hall de son immeuble du 7e arrondissement de Lyon, sa maman Florence lance une pétition en ligne et déplore une violence "présente de partout."

Le 31 janvier, Théo, un étudiant âgé de 20 ans, a été violemment agressé par plusieurs jeunes alors qu’il rentrait chez lui, dans le 7e arrondissement de Lyon. Depuis, sa vie n’est plus la même. "Mon fils s’est déjà demandé pourquoi il était en vie", confiait sa mère, Florence, le 16 mai sur le plateau de CNews.

Les suspects, âgés de 14 à 17 ans et déjà connus des services de police pour des faits de vols avec violence en réunion, ont été reconnus coupables mardi 19 mai par le tribunal judiciaire de Lyon. Quatre pour "vols et violences", un pour "non-assistance à personne en danger" et un pour "recel de vol". Des mesures éducatives ont été demandées, tandis que leur peine ou sanction sera connue le 15 décembre prochain lors d’une seconde audience.

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"Cette violence est présente dans toute la société"

Si ce premier verdict est une "reconnaissance" de la brutalité subie par Théo et les autres victimes, Florence souhaite désormais alerter sur une violence présente "de partout dans la société" à travers une pétition en ligne. "Il faut se rendre compte que, dans notre affaire, la violence existe aussi bien du côté des victimes que chez les familles des agresseurs. Une maman a fait un malaise en voyant les gestes commis par son fils. C’est infiniment difficile", assure Florence. Présente sur les réseaux sociaux, elle avoue être quotidiennement victime de commentaires haineux. "Lorsque l’on regarde les profils, on se rend compte qu’il s’agit de personnes tout à fait lambda. Bien sûr, il y a l’éducation des jeunes, mais cette violence est présente dans toute la société."

Mais Florence ne perd pas espoir. "Lors de l’audience mardi, l’un des agresseurs de mon fils, aujourd’hui placé en foyer, est venu me voir pour s’excuser. Il m’a confié que depuis qu’il était accompagné, il s’est rendu compte de la gravité de son geste. Le visionnage de l’agression de mon fils, qu’il n’avait jamais vu, a été un électrochoc. C’est une petite victoire", souligne encore cette maman qui se dit "épuisée, mais un peu apaisée."

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Un long chemin de reconstruction pour Théo

En plus de la pétition, Florence a récemment lancé une cagnotte en ligne afin de parvenir à régler les frais médicaux et d’avocat. "Je suis tombée des nues quand j’ai réalisé que l’on était seul dans notre combat", déplore-t-elle, accusant l’État et les services publics "d’abandon total." Excédée, elle ajoute : "Il faut une réaction." 1 800 euros ont déjà été récoltés.

Mais l’argent ne soigne pas tous les maux. Aujourd’hui, Théo "ne sait pas où il veut aller. L’agression a remis toute sa vie en question", constate Florence, impuissante, alors que son fils "a l’impression de devoir se justifier sur tout, tout le temps." Elle aussi n'a pas été épargnée. Tous les deux auraient perdu près de 8 kilos en quatre mois. Si le chemin de la guérison s’annonce long, la conclusion de l’audience a, semble-t-il, créé "un élan" chez le jeune homme. "Il a un objectif, c’est d’être présent le 15 décembre aux côtés des autres victimes. Les images ont parlé mardi, maintenant, c’est à son tour", assure sa mère.

Florence œuvre également avec son association Statut Victimes pour accompagner les personnes victimes de violence, aussi bien dans leur parcours judiciaire que médical et psychologique. "Environ 200 personnes visitent mon site chaque jour. Cela montre bien qu’il y a un problème, et surtout un manque", conclut-elle.

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